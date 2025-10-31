Những người lính mở đường trong mưa lũ

Giữa mưa gió miền Trung, hình ảnh những người lính công binh Lữ đoàn 270 lặng lẽ san bùn, mở đường trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần “Mở đường thắng lợi”.

Liên tục những ngày qua, mưa dầm dề phủ kín miền Trung, bầu trời nặng trĩu. Nước lũ dâng, đất nhão, núi lở, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ dẫn lên vùng cao Trà Leng, Trà Giáp bị chia cắt hoàn toàn.

Lực lượng công binh tập trung phương tiện, sẵn sàng mở đường vào vùng sạt lở

Từ Sở chỉ huy tiền phương phòng chống lụt bão của Quân khu, thông tin về sạt lở, cô lập liên tục dồn dập. Nhưng trong màn mưa xối xả, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 vẫn kiên định nhận lệnh hành quân khẩn cấp, quyết tâm mở đường cứu dân.

Địa hình sạt lở phức tạp, nhiều đoạn đường bị khoét sâu, sụt lún. Các tổ công binh vừa hành quân, vừa khắc phục sự cố. Mỗi bước đi, mỗi nhát cuốc đều lẫn trong bùn đất. Phải mất hàng giờ đồng hồ cố gắng, quyết tâm, các lực lượng mới đến được Trà Leng.

Nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng xuất hiện tại Trà Leng

Lực lượng Công binh huy động thiết bị chuyên dụng đến Trà Leng

Tại Trà Leng, cả không gian đặc quánh mùi bùn, đất, mùi ẩm lạnh của núi rừng. Hơn 40 điểm sạt lở lớn nhỏ rải rác khắp xã, giao thông tê liệt, các thôn 4, 5, 6, 7 hoàn toàn bị cô lập. Những khối đất đá khổng lồ chắn ngang đường, mái nhà đổ sập ngổn ngang, đồ đạc bị cuốn đi chỉ còn trơ lại những nền đất ướt lạnh.

Mưa nặng hạt, bùn lầy trơn trượt nhưng bàn tay áo lính vẫn không ngừng nghỉ

Giữa mưa lạnh, Thiếu tá QNCN Phạm Đình Phú, lái xe máy xúc Doosan vẫn miệt mài làm việc. Mưa ướt đẫm lưng áo nhưng bàn tay vẫn chắc trên cần điều khiển. Chỉ trong buổi đầu, anh cùng đồng đội đã thông được 5 điểm sạt lở lớn, mở lối vào Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trà Leng.

Lực lượng công binh tiến hành khảo sát hiện trường, đánh giá điểm sạt lở

Bộ đội, dân quân và người dân địa phương cùng nhau thu dọn đống đổ nát. Tiếng máy nổ, tiếng mưa hòa trong lời động viên: “Cố lên anh em, thêm chút nữa là thông đường rồi!”.

Lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục sạt lở

Giữa mưa gió miền Trung, hình ảnh những người lính công binh Lữ đoàn 270 lặng lẽ san bùn, mở đường trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần “Mở đường thắng lợi”, truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ, những người luôn sẵn sàng đối mặt gian khổ, mang lại bình yên cho nhân dân.

XUÂN QUỲNH