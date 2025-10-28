Công binh Việt Nam khôi phục cầu huyết mạch Banton tại Abyei

Phái bộ An ninh Lâm thời của Liên hợp quốc (UNISFA) vừa tổ chức lễ bàn giao cầu Banton sau khi Đội Công binh số 4 Việt Nam hoàn tất công tác sửa chữa và khôi phục trong vòng một tuần.

Công binh Việt Nam hồi sinh cây cầu huyết mạch Banton tại Abyei

Cầu Banton là công trình giao thông chiến lược, kết nối các tuyến dân sinh, thương mại và an ninh của khu vực Abyei. Trước đó, cây cầu bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động tuần tra của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cũng như đời sống người dân địa phương.

Cây cầu nằm trong tuyến giao thông huyết mạch tại Abyei

Vượt qua nhiều khó khăn về địa hình, thời tiết và thiếu thốn vật tư, Đội Công binh số 4 Việt Nam đã khẩn trương triển khai các biện pháp thi công, hoàn thành công trình trong thời gian ngắn, đảm bảo chất lượng và an toàn kỹ thuật.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Alexander De Lima, Tham mưu trưởng quân sự Phái bộ UNISFA, đánh giá cao năng lực, tinh thần kỷ luật và hiệu quả làm việc của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, đồng thời khẳng định việc khôi phục cầu Banton là minh chứng rõ nét cho cam kết và đóng góp tích cực của Việt Nam đối với sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Cắt băng khánh thành dự án sửa chữa cây cầu

Trung tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Đội Công binh số 4, chia sẻ: “Nhiệm vụ của chúng tôi không chỉ là bảo vệ hòa bình mà còn chung tay xây dựng hòa bình, từng chút một, từng viên gạch một”.

Nhân dịp này, đơn vị cũng trao tặng nhiều phần quà gồm lương thực và nhu yếu phẩm cho người dân địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh nhân văn, nghĩa tình của “Bộ đội Cụ Hồ” trong sứ mệnh quốc tế.

Trung tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Đội công binh số 4 của Việt Nam trao quà cho đại diện người dân địa phương

Việc hoàn thành cầu Banton không chỉ giúp cải thiện điều kiện giao thông tại địa phương mà còn trở thành biểu tượng của đoàn kết, hòa bình và hy vọng – những giá trị mà lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đang ngày càng khẳng định trên các địa bàn công tác quốc tế.

MAI AN