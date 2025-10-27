Khám phá công nghệ mô phỏng - “thao trường không khói súng” của người lính

Ngày 27-10, Điện ảnh Quân đội nhân dân cho biết, bộ phim khoa học “Ứng dụng công nghệ mô phỏng trong quân đội” phản ánh bước tiến mới của khoa học quân sự Việt Nam trong hành trình hiện đại hóa, làm chủ công nghệ huấn luyện và chiến đấu, vừa hoàn thành.

Hình ảnh trong phim

Bộ phim được thực hiện trong bối cảnh toàn quân đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 230-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương. Tác phẩm tái hiện sinh động quá trình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mô phỏng, một trong những công nghệ lõi trong chuyển đổi số quân đội.

Hình ảnh trong phim

Kịch bản phim do Trung tá Lê Danh Trường viết, Thiếu tá Hà Xuân Trường đạo diễn. Tác phẩm kết hợp hình ảnh 3D, cảnh quay thực tế và lời bình ngắn gọn, giúp khán giả tiếp cận lĩnh vực kỹ thuật cao một cách gần gũi.

Đạo diễn Hà Xuân Trường chia sẻ, ê kíp thực hiện đã nhận được sự phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị, nhà khoa học, kỹ sư quân đội, những người trực tiếp tham gia nghiên cứu công nghệ mô phỏng. Họ đã cung cấp tư liệu quý giá, tạo điều kiện cho đoàn phim ghi hình chân thực tại các phòng huấn luyện, thao trường mô phỏng. Tuy nhiên, khó khăn không nhỏ vì lượng kiến thức chuyên ngành rất đồ sộ và nhiều chi tiết kỹ thuật phức tạp.

"Chúng tôi phải nghiên cứu kỹ lưỡng, rồi lựa chọn cách thể hiện bằng hình ảnh trực quan, lời bình ngắn gọn, sao cho vừa khoa học, vừa dễ hiểu, phù hợp với cả công chúng phổ thông lẫn những khán giả có chuyên môn", đạo diễn Hà Xuân Trường nói.

Phim mở đầu bằng loạt cảnh huấn luyện trong môi trường “ảo”: học viên thực hành bắn ở trường bắn điện tử, kíp lái xe tăng tập trên cabin mô phỏng, phi công rèn kỹ năng trong buồng lái Su-30MK2. Không khói súng, không giới hạn địa hình hay thời tiết, nhưng độ chân thực đạt đến từng chi tiết “thao trường mới” của người lính thời công nghệ.

Hậu trường tác nghiệp của ê kíp sản xuất phim

Bên cạnh giới thiệu những thành tựu tiêu biểu, bộ phim còn khắc họa rõ sự sáng tạo, tâm huyết của các nhà khoa học, kỹ sư quân đội, những người thầm lặng góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng quân đội hiện đại bằng trí tuệ Việt Nam. Các công trình như hệ thống mô phỏng trường bắn điện tử đạt giải VIFOTEX 2014, tổ hợp huấn luyện xe tăng T-54B/T-55, hay buồng huấn luyện kíp chỉ huy bay Su-30MK2 cho thấy nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ kỹ thuật trong môi trường đặc thù.

Ứng dụng công nghệ được áp dụng trong luyện tập, tác chiến

Theo Đại tá, TS Dương Minh Hải, Cục trưởng Cục Khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng), các hệ thống mô phỏng đã chứng minh hiệu quả rõ rệt: tiết kiệm thời gian, chi phí, không bị chi phối bởi điều kiện thời tiết và có thể triển khai huấn luyện ngay khi có yêu cầu.

Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ mô phỏng (Học viện Kỹ thuật quân sự), chia sẻ: “Chúng tôi xác định công nghệ mô phỏng là một trong những công nghệ lõi, giữ vai trò then chốt trong tiến trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của quân đội”.

Với nhịp phim mạch lạc, hình ảnh hiện đại và thông điệp nhân văn, “Ứng dụng công nghệ mô phỏng trong Quân đội” không chỉ tôn vinh thành tựu khoa học quân sự, mà còn khẳng định trí tuệ và khát vọng làm chủ công nghệ của người lính Việt trong thời đại mới.

MAI AN