Tập huấn triển khai Luật Tình trạng khẩn cấp tại khu vực phía Nam

Sáng 24-6, tại Sư đoàn 5 (Quân khu 7), Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn tại khu vực phía Nam triển khai Luật Tình trạng khẩn cấp (TTKC) và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Tham dự có lãnh đạo Cục Cứu hộ - cứu nạn (CH-CN), Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; Quân khu 7, đại diện các quân khu, quân đoàn, binh chủng, học viện, nhà trường, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh thành phía Nam.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục CH-CN, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, cho biết 20 năm qua, thiên tai trên cả nước khiến gần 20.000 người chết và mất tích, gây thiệt hại hơn 6,4 tỷ USD.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục CH-CN, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn

Cùng với đó, dịch bệnh và các thách thức an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp, đe dọa sức khỏe, tính mạng, đời sống nhân dân, đòi hỏi các cấp phải chỉ đạo, xử lý khẩn trương, quyết liệt để giảm thiểu rủi ro, bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân.

Luật TTKC có hiệu lực từ 1-7-2026, thay thế Pháp lệnh về TTKC. Hội nghị tập huấn nhằm triển khai thi hành luật đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, trong toàn quân. Qua đó, giúp cán bộ, đơn vị nắm vững chủ trương của Đảng, quy định pháp luật về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, tính mạng và tài sản của nhân dân, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong ứng phó TTKC.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Diễn ra trong 2 ngày 24 và 25-6, hội nghị tập huấn tập trung triển khai Luật TTKC và các văn bản liên quan, góp phần chuẩn bị lực lượng, giúp các cấp chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó sớm với thảm họa, dịch bệnh và các thách thức an ninh phi truyền thống.

Hội nghị tập huấn còn bồi dưỡng cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý, thẩm định, nghiệm thu phòng cháy - chữa cháy về các quy định pháp luật liên quan, làm cơ sở tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy - chữa cháy tại cơ quan, đơn vị.

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QUANG VINH