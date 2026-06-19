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Yêu cầu nâng cao hiệu quả đấu tranh tội phạm ma túy trên biển

SGGPO

Lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3 nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên biển.

Ngày 19-6, tại phường Phước Thắng, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam do Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị Vững mạnh, toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu” và đối thoại dân chủ 6 tháng đầu năm 2026 với cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 3.

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Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra

Tại buổi làm việc, đoàn đã kiểm tra các mặt công tác theo 4 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị: Vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”, tập trung vào công tác huấn luyện, giáo dục chính trị, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Qua kiểm tra, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam ghi nhận những kết quả đơn vị đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời yêu cầu tiếp tục phát huy thành tích, khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên biển.

Dịp này, đoàn công tác cũng tổ chức đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

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Vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” cảnh sát biển biển Việt Nam chiến sĩ Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 3.

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