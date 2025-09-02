Quảng Ngãi: Du lịch sôi động du lịch từ rừng xanh đến biển đảo trong dịp lễ

Kinh tế

Tính đến ngày 2-9, tỉnh Quảng Ngãi đón khoảng 193.432 lượt khách tham quan du lịch dịp lễ Quốc khánh.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, tổng khách du lịch đến tỉnh trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30-8 đến ngày 2-9) đạt 193.432 lượt, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách nội địa khoảng 162.000 lượt khách, khách quốc tế khoảng 800 lượt khách. Số khách lưu trú khoảng 106.000 lượt. Tổng doanh thu đạt 183 tỷ đồng, tăng 35,5% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong các ngày 30-8 đến 2-9 hầu hết các khách sạn trên địa bàn xã Kon Plông và đặc khu Lý Sơn đạt khoảng 95-100%.

bùi hui
Thảo nguyên Bùi Hui là điểm đến du lịch tại tỉnh Quảng Ngãi thu hút du khách

Tại Khu du lịch sinh thái Măng Đen, xã Măng Đen đón khoảng 36.000 lượt khách.

190ac0b032a4b9fae0b5.jpg
Du lịch Măng Đen về đêm náo nhiệt và được đầu tư thu hút khách
0a5b6be299f612a84be7.jpg
Phát triển du lịch gắn bảo tồn văn hóa truyền thống
be6a1ad5e8c1639f3ad0.jpg
Các hoạt động về đêm thu hút khách trải nghiệm
1f978b2f793bf265ab2a.jpg
Du lịch cộng đồng, sinh thái, nông nghiệp tại Măng Đen

Các hoạt động tham quan, trải nghiệm tại một số điểm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, nông nghiệp tại xã Măng Đen gồm: Làng du lịch cộng đồng Vi Rơ Ngheo, Làng du lịch cộng đồng Kon Pring; Điểm du lịch Thác Pa Sỹ, Hồ Đắk Ke; Điểm du lịch Êban Farm, Điểm du lịch Thiện Mỹ Farm, Khu ứng dụng công nghệ cao, Điểm du lịch nhà máy Rượu Vang Sim; Tượng Đức Mẹ Măng Đen, Chùa Khánh Lâm, Tượng Đài chiến thắng Măng Đen.

Tại Trung tâm phường Kon Tum đón khoảng 12.000 lượt khách, với các điểm tham quan Nhà thờ gỗ, Tòa giám Mục, Cầu treo Kon K’Lor, Làng du lịch cộng đồng Kon Kơ Tu, Làng du lịch cộng đồng Kon K’Lor, Làng du lịch cộng đồng Kon Jơ Dri, Điểm du lịch A Biu, Bảo tàng tỉnh, Di tích lịch sử Ngục Kon Tum.

c1965301a4152f4b7604.jpg
Thảo nguyên Bùi Hui thu hút du lịch với các chương trình âm nhạc"Chạm vào mây"
6cbf911b660fed51b41e.jpg
ab2b7bd68cc2079c5ed3.jpg
Hòa vào dòng chảy âm nhạc của các vùng dân tộc thiểu số
236cb7e340f7cba992e6.jpg
Điểm du lịch Bùi Hui đang là điểm đến yêu thích

Bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, lượng khách tăng cao do sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nhu cầu người dân muốn khám phá vùng đất tỉnh mới. Các điểm du lịch được đầu tư bài bản, dịch vụ đa dạng hơn, cùng với chính sách nâng tầm du lịch, xây dựng thương hiệu đặc trưng đã khiến Quảng Ngãi trở thành điểm đến hấp dẫn.

2006916479626087477.jpg
Bàu Cá Cái tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi
32b3ac25172d9c73c53c.jpg
Du khách check in tại Bàu Cá Cái
441162c18ed5058b5cc4.jpg
Rừng dừa nước Tịnh Khê đang là điểm đến thu hút khách
c1b14166b272392c6063.jpg
Không gian trải nghiệm ẩm thực tại Rừng dừa nước Tịnh Khê

Đặc khu Lý Sơn tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9 và các điểm du lịch văn hóa, lịch sử.

ecea76db98cf13914ade.jpg
Chụp ảnh cùng lá cờ Tổ quốc
a06212ee44e3cfbd96f2.jpg
Hòa vào thiên nhiên tươi đẹp
NGUYỄN TRANG

