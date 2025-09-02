Quảng Ngãi: Du lịch sôi động du lịch từ rừng xanh đến biển đảo trong dịp lễ

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, tổng khách du lịch đến tỉnh trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30-8 đến ngày 2-9) đạt 193.432 lượt, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách nội địa khoảng 162.000 lượt khách, khách quốc tế khoảng 800 lượt khách. Số khách lưu trú khoảng 106.000 lượt. Tổng doanh thu đạt 183 tỷ đồng, tăng 35,5% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong các ngày 30-8 đến 2-9 hầu hết các khách sạn trên địa bàn xã Kon Plông và đặc khu Lý Sơn đạt khoảng 95-100%.

Thảo nguyên Bùi Hui là điểm đến du lịch tại tỉnh Quảng Ngãi thu hút du khách

Tại Khu du lịch sinh thái Măng Đen, xã Măng Đen đón khoảng 36.000 lượt khách.

Du lịch Măng Đen về đêm náo nhiệt và được đầu tư thu hút khách

Phát triển du lịch gắn bảo tồn văn hóa truyền thống

Các hoạt động về đêm thu hút khách trải nghiệm

Du lịch cộng đồng, sinh thái, nông nghiệp tại Măng Đen

Các hoạt động tham quan, trải nghiệm tại một số điểm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, nông nghiệp tại xã Măng Đen gồm: Làng du lịch cộng đồng Vi Rơ Ngheo, Làng du lịch cộng đồng Kon Pring; Điểm du lịch Thác Pa Sỹ, Hồ Đắk Ke; Điểm du lịch Êban Farm, Điểm du lịch Thiện Mỹ Farm, Khu ứng dụng công nghệ cao, Điểm du lịch nhà máy Rượu Vang Sim; Tượng Đức Mẹ Măng Đen, Chùa Khánh Lâm, Tượng Đài chiến thắng Măng Đen.

Tại Trung tâm phường Kon Tum đón khoảng 12.000 lượt khách, với các điểm tham quan Nhà thờ gỗ, Tòa giám Mục, Cầu treo Kon K’Lor, Làng du lịch cộng đồng Kon Kơ Tu, Làng du lịch cộng đồng Kon K’Lor, Làng du lịch cộng đồng Kon Jơ Dri, Điểm du lịch A Biu, Bảo tàng tỉnh, Di tích lịch sử Ngục Kon Tum.

Thảo nguyên Bùi Hui thu hút du lịch với các chương trình âm nhạc"Chạm vào mây"

Hòa vào dòng chảy âm nhạc của các vùng dân tộc thiểu số

Điểm du lịch Bùi Hui đang là điểm đến yêu thích

Bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, lượng khách tăng cao do sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nhu cầu người dân muốn khám phá vùng đất tỉnh mới. Các điểm du lịch được đầu tư bài bản, dịch vụ đa dạng hơn, cùng với chính sách nâng tầm du lịch, xây dựng thương hiệu đặc trưng đã khiến Quảng Ngãi trở thành điểm đến hấp dẫn.

Bàu Cá Cái tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi

Du khách check in tại Bàu Cá Cái

Rừng dừa nước Tịnh Khê đang là điểm đến thu hút khách

Không gian trải nghiệm ẩm thực tại Rừng dừa nước Tịnh Khê

Đặc khu Lý Sơn tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9 và các điểm du lịch văn hóa, lịch sử.

Chụp ảnh cùng lá cờ Tổ quốc

Hòa vào thiên nhiên tươi đẹp

NGUYỄN TRANG