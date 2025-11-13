Quảng Ngãi: Hơn 30 điểm sạt lở trên tuyến ĐH83 qua xã Sơn Tây Hạ vẫn chưa thể khắc phục

Hai tuần sau mưa lũ, tuyến ĐH83 qua địa bàn xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng nhưng vẫn chưa thể khắc phục được.

Theo bà Nguyễn Thị Tình, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Hạ, toàn tuyến ĐH83 với chiều dài 37,39km từ Km2+660 ở xã Sơn Màu trước đây đến giáp xã Sơn Long trước đây có hơn 30 điểm sạt lở lớn và hàng chục điểm sạt lở nhỏ.

Nghiêm trọng nhất trên tuyến đường ĐH83 tại Km8+200 có điểm sạt lở đất taluy dương chiều dài ước khoảng 50m và taluy âm chiều dài ước khoảng 40m, khiến nền đường bị đứt gãy hoàn toàn. Hiện, tuyến đường này chia cắt giao thông vào xã Sơn Tây Hạ.

Tuyến ĐH83 tại Km8+200 sạt lở nghiêm trọng nhất, chia cắt toàn thôn Tà Vinh với xã Sơn Tây Hạ

Cả khu vực đồi núi sạt lở cuốn tuyến đường

Tại hiện trường, gần 50m đường và các hạng mục rãnh thoát nước, cống qua đường, trụ viễn thông, điện lực đã bị kéo trượt xuống vực sâu. Sạt lở tạo một hố sâu hàng chục mét, ước chừng khối lượng đất đá bị sạt trượt lên đến hơn 20.000m3.

ĐH83 tại Km8+200 sạt lở nghiêm trọng



Trụ cống bị sạt xuống hố sâu

Để hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân thôn Tà Vinh đoạn qua ĐH83 tại Km8+200, địa phương phải vận chuyển hàng cứu trợ bằng cách dùng ròng rọc tự chế, hoặc lối mở tạm băng núi dài hơn 1km, trơn trượt và di chuyển rất khó khăn.

Hàng cứu trợ cho người dân được di chuyển bằng ròng rọc

Cũng trên tuyến ĐH83, có hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ khác, như: tại Km2+900 có điểm sạt lở đất Taluy dương, chiều dài ước khoảng 30m; tại Km3+300 có điểm sạt lở đất taluy dương chiều dài ước khoảng 50m và taluy âm chiều dài ước khoảng 20m; tại Km 7+100 sạt lở đất taluy âm tạo hàm ếch làm ảnh hưởng đến cống thoát nước D1000, chiều dài ước khoảng 15m....

Tại Km3+300 tuyến ĐH83, sạt lở vùi lấp, làm hư hỏng một tuyến đường, chia cắt các thôn của xã Sơn Tây Hạ. Ảnh: SƠN TÂY HẠ

Nền đường D9H83 tại Km 8+500 bị sạt lở, tạm thời chưa thể khắc phục. Ảnh: SƠN TÂY HẠ

Bà Nguyễn Thị Tình cho biết, tình trạng sạt lở nặng trên tuyến ĐH83 đã chia cắt trên 1.000 hộ dân với gần 4.000 nhân khẩu và cả trung tâm hành chính xã.

Tuyến đường ĐH83 là tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn xã Sơn Tây Hạ

Trong khi đó, tuyến đường Sơn Tinh – Sơn Thượng (hướng kết nối về xã Sơn Hà) cũng xảy ra nhiều điểm sạt lở, đặc biệt đoạn đường đất dài khoảng 3,5km bị sạt lở, gây chia cắt từ địa bàn xã đi các xã lân cận.

Người dân xã Sơn Tây Hạ gặp khó khăn về giao thông, nhiều khu vực thiếu lương thực, thực phẩm do chia cắt, cần hỗ trợ

UBND xã Sơn Hạ Tây đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan kiểm tra, có hướng khắc phục, bố trí kinh phí khắc phục khẩn cấp để đảm bảo giao thông đi, đảm bảo an toàn và công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình hình sạt lở đồi, núi, sạt lở bờ sông, suối do mưa, lũ gây ra trên địa bàn.

NGUYỄN TRANG