Quảng Ngãi: Lấy mẫu, xác minh nguyên nhân vụ nghi ngộ độc bánh mì

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành lấy 4 mẫu thực phẩm và 7 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ngộ độc.

Chiều 24-3, Chi cục An toàn thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã ghi nhận 19 bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng điển hình của ngộ độc thực phẩm, sau khi ăn bánh mì của một cơ sở kinh doanh tại thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.

Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt

Chi cục An toàn thực phẩm phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra, thu thập thông tin tìm nguyên nhân gây ngộ độc.

Ghi nhận bước đầu, điểm kinh doanh này bán các loại bánh mì nhân chả, chà bông, bơ (tự đánh bằng trứng gà và dầu đậu nành), tương ớt rim, rau ngò, thịt và xíu mại.

Sức khỏe các bệnh nhân đều đã ổn định, chưa có biến chứng nặng.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được các thủ tục pháp lý liên quan đến kinh doanh, nguồn gốc nguyên liệu. Đoàn kiểm tra đã niêm phong các mẫu thực phẩm còn lại, đề nghị chủ cơ sở tạm ngừng kinh doanh, chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tiến hành lấy 4 mẫu thực phẩm, 7 mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân đang điều trị để xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ngộ độc.

NGUYỄN TRANG

