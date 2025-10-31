Quảng Ngãi: Sạt lở núi gây thiệt hại 70 tấn cá tầm

Ngày 31-10, ông Nguyễn Văn Lời, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết đang huy động người dân hỗ trợ Hợp tác xã (HTX) Thủy sản Ngọc Linh giải cứu cá tầm bị chết hàng loạt do sạt lở núi.

Cá tầm bị chết

Clip cá tầm ở xã Ngọc Linh bị chết

Sáng cùng ngày, mưa lớn làm quả đồi đầu nguồn ở thôn Lê Ngọc (xã Ngọc Linh) bị sạt lở, cuốn gãy ba trụ điện, nước và đất đỏ tràn xuống suối rồi đổ vào khu vực 10 hồ nuôi cá tầm, khiến cá chết la liệt.

Tổng thiệt hại ước khoảng 70 tấn, với hơn 50.000 con cá tầm lớn nhỏ, giá trị thiệt hại gần 8 tỷ đồng.

Vị trí quả đồi sạt lở nằm cách khu vực nuôi cá khoảng 3km. Hiện HTX đang khẩn trương khắc phục, vớt cá lên bờ. Tại hiện trường, nhiều hồ cá tầm chết trắng, một phần đã được vớt lên.

Hồ nuôi cá tầm bị thiệt do sạt lở núi

Ngoài việc kêu gọi người dân hỗ trợ thu gom, giải cứu cá, chính quyền xã đang thống kê thiệt hại để đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ HTX khắc phục khó khăn.

HỮU PHÚC