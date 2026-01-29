Quảng Ngãi: Sạt lở nặng tại dự án bố trí dân cư xã Ia Tơi

Ngày 29-1, Ban Quản lý Dự án và Dịch vụ công ích xã Ia Tơi (thuộc UBND xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị thi công đang khắc phục xói lở tại Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập trung điểm dân cư số 66, thôn Ia Dơr, xã Ia Tơi.

Xói lở làm đất bị cuốn trôi

Dự án gồm 3 gói thầu, trong đó, Liên danh Công ty TNHH Tân Bình và Công ty TNHH Xây dựng số 6 Kon Tum thi công hạng mục đường giao thông và san nền. Gói thầu hoàn thành thi công, bàn giao vào tháng 4-2025. Tuy nhiên, đến khoảng tháng 8-2025, khi các đợt mưa lớn xảy ra, khu vực dự án xuất hiện xói lở.

Báo cáo của ngành chức năng cho thấy, qua kiểm tra thực tế công trình, mái taluy tại các khu san nền số 8, 9, 10, 11, 12 và 13 bị xói lở; một số vị trí lề đường, cọc tiêu và rãnh gia cố cũng bị hư hỏng. Dự án đang trong thời gian bảo hành. Vào tháng 9 và tháng 10-2025, Ban Quản lý Dự án và Dịch vụ công ích xã Ia Tơi đã có 2 văn bản số 54 và 79 yêu cầu nhà thầu khắc phục triệt để, hoàn thành trước ngày 1-12-2025.

Một tuyến đường bị xói lở

Ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy, khu vực dự án bị sạt lở nặng, nhiều khối đất sạt trượt, chảy dài. Hiện dự án này chưa bố trí dân cư đến ở.

HỮU PHÚC