Xã hội

Giao thông

Quảng Ngãi: Thông xe quốc lộ 24, tắc đường Trường Sơn Đông

SGGPO

Chiều 18-11, Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho biết, điểm sạt lở đất, gây tắc đường tại Km112+100 - Km112+200 (thuộc quốc lộ 24, đoạn qua xã Măng Đen), đã được đơn vị quản lý đường san gạt, giúp thông xe trở lại.

vbdfs.jpg
Quốc lộ 24 đoạn qua xã Măng Đen đã được thông xe một làn tạm thời

Vị trí trên bị sạt lở, tắc đường từ 9 giờ 30 cùng ngày. Hiện, đơn vị chức năng vẫn đang tập trung hốt dọn đất đá, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Sở Xây dựng khuyến cáo lái xe chú ý giảm tốc độ, quan sát kỹ đoạn đường qua khu vực sạt lở, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn.

ẻhtf.jpg
Điểm sạt lở tại quốc lộ 24 đoạn qua xã Măng Đen vẫn đang được lực lượng chức năng huy động máy móc để hốt dọn, đảm bảo an toàn giao thông

Cùng ngày, UBND xã Kon Plông (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn, đường Trường Sơn Đông xảy ra sạt lở đất đá taluy dương tại ít nhất 3 điểm, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Các tuyến nhánh từ đường này đi vào các thôn Kíp Linh, Điek Tà Âu, Măng Nách và Đăk Pét cũng bị sạt lở nhiều đoạn, giao thông bị chia cắt. Riêng cầu treo vào thôn Điek Tà Âu bị mưa lớn làm sạt lở, đứt cầu.

Theo ông Bùi Văn Đáp, Chủ tịch UBND xã Kon Plông, hiện trời mưa lớn, lực lượng chức năng chưa thể đưa máy móc để khắc phục đường Trường Sơn Đông. Khi thời tiết thuận lợi, đơn vị quản lý đường sẽ huy động phương tiện để khắc phục, nối lại giao thông trên tuyến.

Tin liên quan
HỮU PHÚC

Từ khóa

UBND xã Kon Plông Măng Đen Quốc lộ 24 Đường Trường Sơn Đông Đăk Pét Quảng Ngãi

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn