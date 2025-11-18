Quảng Ngãi: Thông xe quốc lộ 24, tắc đường Trường Sơn Đông

Chiều 18-11, Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho biết, điểm sạt lở đất, gây tắc đường tại Km112+100 - Km112+200 (thuộc quốc lộ 24, đoạn qua xã Măng Đen), đã được đơn vị quản lý đường san gạt, giúp thông xe trở lại.

Quốc lộ 24 đoạn qua xã Măng Đen đã được thông xe một làn tạm thời

Vị trí trên bị sạt lở, tắc đường từ 9 giờ 30 cùng ngày. Hiện, đơn vị chức năng vẫn đang tập trung hốt dọn đất đá, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Sở Xây dựng khuyến cáo lái xe chú ý giảm tốc độ, quan sát kỹ đoạn đường qua khu vực sạt lở, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn.

Điểm sạt lở tại quốc lộ 24 đoạn qua xã Măng Đen vẫn đang được lực lượng chức năng huy động máy móc để hốt dọn, đảm bảo an toàn giao thông

Cùng ngày, UBND xã Kon Plông (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn, đường Trường Sơn Đông xảy ra sạt lở đất đá taluy dương tại ít nhất 3 điểm, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Các tuyến nhánh từ đường này đi vào các thôn Kíp Linh, Điek Tà Âu, Măng Nách và Đăk Pét cũng bị sạt lở nhiều đoạn, giao thông bị chia cắt. Riêng cầu treo vào thôn Điek Tà Âu bị mưa lớn làm sạt lở, đứt cầu.

Theo ông Bùi Văn Đáp, Chủ tịch UBND xã Kon Plông, hiện trời mưa lớn, lực lượng chức năng chưa thể đưa máy móc để khắc phục đường Trường Sơn Đông. Khi thời tiết thuận lợi, đơn vị quản lý đường sẽ huy động phương tiện để khắc phục, nối lại giao thông trên tuyến.

Tin liên quan Quảng Ngãi: Quốc lộ 24 sạt lở do mưa lớn

HỮU PHÚC