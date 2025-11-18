Quảng Ngãi: Quốc lộ 24 sạt lở do mưa lớn

Ngày 18-11, Sở Xây dựng Quảng Ngãi đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường triển khai lực lượng và phương tiện khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở trên quốc lộ 24, phấn đấu thông xe sớm nhất nhằm đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người dân.

Hiện trường vụ sạt lở trên quốc lộ 24, đoạn qua xã Măng Đen

Do ảnh hưởng của mưa lớn, quốc lộ 24 xuất hiện nhiều điểm sạt lở, nứt đường. Cụ thể, tại Km76+900 – Km77 (xã Kon Plong) ghi nhận các vết nứt, lún mặt đường; còn đoạn Km112+100 – Km112+200 (xã Măng Đen), đất đá từ taluy tràn xuống, lấp kín mặt đường.

Ông Nguyễn Nhật Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Măng Đen, cho biết, điểm sạt lở xảy ra lúc 10 giờ 30 cùng ngày, gây tắc đường cục bộ. Hiện, công ty quản lý đường đang tổ chức hốt dọn, san gạt để sớm thông tuyến.

Sở Xây dựng cảnh báo, người dân và phương tiện khi lưu thông qua quốc lộ 24, đặc biệt tại đoạn đèo Vi Ô Lắc, Km76+900 – Km77 và Km112, cần giảm tốc độ, quan sát kỹ, nhất là vào ban đêm, để chủ động phòng ngừa nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn.

HỮU PHÚC