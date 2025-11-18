Xã hội

Giao thông

Quảng Ngãi: Quốc lộ 24 sạt lở do mưa lớn

SGGPO

Ngày 18-11, Sở Xây dựng Quảng Ngãi đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường triển khai lực lượng và phương tiện khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở trên quốc lộ 24, phấn đấu thông xe sớm nhất nhằm đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người dân.

14268.jpg
Hiện trường vụ sạt lở trên quốc lộ 24, đoạn qua xã Măng Đen

Do ảnh hưởng của mưa lớn, quốc lộ 24 xuất hiện nhiều điểm sạt lở, nứt đường. Cụ thể, tại Km76+900 – Km77 (xã Kon Plong) ghi nhận các vết nứt, lún mặt đường; còn đoạn Km112+100 – Km112+200 (xã Măng Đen), đất đá từ taluy tràn xuống, lấp kín mặt đường.

Ông Nguyễn Nhật Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Măng Đen, cho biết, điểm sạt lở xảy ra lúc 10 giờ 30 cùng ngày, gây tắc đường cục bộ. Hiện, công ty quản lý đường đang tổ chức hốt dọn, san gạt để sớm thông tuyến.

Sở Xây dựng cảnh báo, người dân và phương tiện khi lưu thông qua quốc lộ 24, đặc biệt tại đoạn đèo Vi Ô Lắc, Km76+900 – Km77 và Km112, cần giảm tốc độ, quan sát kỹ, nhất là vào ban đêm, để chủ động phòng ngừa nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn.

Tin liên quan
HỮU PHÚC

Từ khóa

UBND xã Măng Đen Đèo Viôlắc Quốc lộ 24 Nguyễn Nhật Trường Măng Đen Kon Plông Quảng Ngãi sạt lở lũ lụt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn