Quảng Ngãi: Xuất hiện thủ đoạn giả mạo văn bản cơ quan thuế

Những ngày qua, nhiều hộ kinh doanh ở Quảng Ngãi bất ngờ nhận giấy mời có đóng dấu đỏ của cơ quan thuế. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ngãi, cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo mới, lợi dụng sự tin tưởng của người dân vào văn bản hành chính có dấu đỏ.

Văn bản giả mạo để lừa đảo khách hàng

Theo phản ánh, các văn bản này liên quan chính sách giảm thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Nội dung văn bản yêu cầu người dân đến cơ quan thuế vào thời gian, địa điểm cụ thể, đồng thời mang theo hàng loạt giấy tờ, như căn cước công dân, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, mã xác nhận hồ sơ trên ETax Mobile, ứng dụng kê khai thuế chính thức của cơ quan thuế.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cách trình bày văn bản khiến người dân rất dễ nhầm lẫn. Đây là văn bản giả mạo được làm khá tinh vi, nhưng vẫn để lộ nhiều lỗi nghiêm trọng, từ thể thức cho đến nội dung.

Dễ nhận thấy nhất là tên cơ quan chủ quản, con dấu và số hiệu văn bản đều sai quy định, không hợp lệ. Từ ngày 1-7-2025, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã được đổi tên thành Thuế tỉnh Quảng Ngãi với 11 đơn vị thuế cơ sở trực thuộc.

Trong khi đó, văn bản lại mang số “180/2025/NĐ-CP” – đây là số văn bản dành cho Nghị định của Chính phủ, hoàn toàn không thể dùng cho một giấy mời hành chính.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đối tượng có thể gửi giấy mời rồi gọi điện thoại cho nạn nhân, yêu cầu cài lại ứng dụng kê khai eTax Mobile theo đường dẫn riêng, nhưng thực chất là phần mềm chứa mã độc để chiếm quyền điều khiển điện thoại. Sau đó, thực hiện việc chuyển tiền từ thông tin tài khoản ngân hàng và các ứng dụng thanh toán được lưu trên điện thoại.

Tuyên truyền kỹ năng an toàn trực tuyến tại t rường Đại học Tài chính - Kế toán, Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi, khẳng định văn bản trên hoàn toàn giả mạo, đồng thời, chữ ký trong văn bản cũng khác hoàn toàn chữ ký của ông.

Ông cho biết: “Rất may, người tiếp nhận văn bản đã nghi ngờ có sự giả mạo trong giấy tờ này, kịp thời liên hệ cơ quan thuế để kiểm tra, xác minh thông tin”.

NGUYỄN TRANG