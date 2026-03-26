Quảng Trị: Bắt 2 đối tượng vận chuyển 7kg ma túy đá

Video: Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 7kg ma túy

Ngày 26-3, Chi cục Hải quan khu vực IX cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phá thành công chuyên án MT268, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 7kg ma túy đá.

Thông tin ban đầu, tại thôn Tân Trung, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng phát hiện và chặn dừng ô tô 74A-204.21. Trên xe có hai đối tượng Hồ Ngọc Hoàng và Dương Hồng Ngọc, cùng 23 tuổi, trú xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ 7 túi nilon chứa tinh thể màu trắng là ma túy đá với trọng lượng 7kg.

Theo Ban chuyên án, nhóm này thường xuyên thay đổi hành trình để né tránh sự kiểm soát. Nhờ phối hợp chặt chẽ và giữ bí mật, chuyên án được phá thành công.

Ô tô 2 đối tượng sử dụng để vận chuyển ma túy

Hiện tang vật và hai đối tượng liên quan đã được bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra mở rộng.

HÀ THƯƠNG - VĂN THẮNG