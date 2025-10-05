Quảng Trị: Bắt giữ 2 đối tượng người Lào, thu giữ 500kg ma túy

Ngày 5-10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp đấu tranh triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn, thu giữ 500kg ma túy tổng hợp.

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị bắt giữ 2 đối tượng người Lào cùng tang vật thu giữ là 500kg ma túy các loại. Clip: HOÀI NAM

Cụ thể, vào lúc 16 giờ cùng ngày, tại địa bàn xã Dân Hóa, lực lượng Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh thành công chuyên án mang bí số QT 925.3.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng mang quốc tịch Lào, thu giữ khoảng 500kg ma túy tổng hợp, chủ yếu là methamphetamine, cùng nhiều tang vật liên quan.

Một trong hai đối tượng người Lào cùng tang vật thu giữ. Ảnh: HOÀI NAM

Quá trình thực hiện chuyên án đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia. Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục chỉ đạo điều tra, mở rộng chuyên án.

Theo TTXVN - VĂN THẮNG