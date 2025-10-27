Y tế - Sức khỏe

Quảng Trị: Cứu sống bé 5 ngày tuổi thủng dạ dày do mẹ cho ăn cơm quá sớm

SGGPO

Ngày 27-10, Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hân, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công một bệnh nhi 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày do mẹ cho ăn cơm quá sớm. 

Theo đó, Bé Y.M., 5 ngày tuổi, người bản A Ky, xã Thượng Trạch (Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bụng chướng, khó thở, sốt cao, được chẩn đoán thủng dạ dày, nhiễm khuẩn huyết nặng. Trước đó, bé được sinh thường tại nhà, cắt rốn bằng liềm, sau đó được mẹ cho ăn cơm ngay từ những ngày đầu.

1000061713.jpg
Bé được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới cứu sống kịp thời. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ khoa Nhi Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới đã phải phẫu thuật khẩn cấp xử lý tổn thương dạ dày, dùng kháng sinh liều cao và nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch suốt 28 ngày. Hiện bé đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện.

Bác sĩ Hân khuyến cáo, trẻ sơ sinh cần bú mẹ hoàn toàn ít nhất 4 tháng đầu. Không cho ăn cơm, cháo, nước cơm hay bất kỳ thức ăn đặc nào trước 6 tháng tuổi. Cắt rốn và chăm sóc rốn phải thực hiện bằng dụng cụ vô khuẩn và theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Nếu trẻ sốt, chướng bụng, bỏ bú, khó thở, cần đưa đến bệnh viện ngay lập tức để được thăm khám.

MINH PHONG

