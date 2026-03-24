Quế Trà Bồng rớt giá ngay trong mùa khai thác chính

Vào vụ khai thác chính nhưng quế Trà Bồng giá giảm sâu, hiện chỉ còn 10.000–15.000 đồng/kg vỏ quế tươi.

Quảng Ngãi là địa phương có vùng trồng quế lớn thứ 2 cả nước với diện tích 5.500ha, sản lượng mỗi năm cho thu hoạch khoảng 2.000-2.500 tấn vỏ quế.

Những ngày này, khắp các đồi núi ở Quảng Ngãi, người dân vào vụ khai thác quế. Tuy nhiên, giá quế tươi đầu vụ năm nay chỉ dao động 10.000–15.000 đồng/kg, giảm mạnh so với mức 20.000–40.000 đồng/kg của những năm trước. Trong khi đó, để được 1kg quế khô thì phải phơi 2kg quế tươi, song giá bán cũng chỉ 20.000–25.000 đồng/kg nên hiệu quả kinh tế không cao.

Ông Hồ Văn Bảy, Trưởng thôn Trà Huynh, xã Tây Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Thôn hiện có khoảng 15ha quế, sản lượng khai thác hằng năm đạt khoảng 5 tấn. Với cây quế, người dân không khai thác ồ ạt mà chỉ chọn những cây đủ tuổi, đạt chất lượng để thu hoạch. Tuy nhiên, do giá quế năm nay xuống thấp, việc khai thác diễn ra cầm chừng, người dân chỉ đốn bán khi cần tiền, còn lại chủ yếu giữ lại chờ giá lên”.

Tại “thủ phủ” quế Trà Bồng, mỗi năm có hai đợt thu hoạch, đợt thứ nhất là từ cuối tháng 2 đến hết tháng 4, được người Cor gọi là “mùa tiên”; đợt thứ hai diễn ra từ tháng 7 đến tháng 8, là thời điểm vỏ quế dễ bóc, hàm lượng tinh dầu cao.

Ông Hồ Văn Sâm (thôn Trà Huynh, xã Tây Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) có 3ha quế, trữ lượng khai thác khoảng 2 tấn/năm. Với giá vỏ quế tươi chỉ 10.000–15.000 đồng/kg, tính ra không có lãi, nên ông và nhiều người dân giảm sản lượng khai thác.

Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Nguyễn Hữu Tuyển, Trưởng Phòng Kinh tế xã Tây Trà Bồng, cho biết: “Năm 2026, địa phương trồng mới khoảng 40–50ha quế, nâng tổng diện tích trồng quế lên hơn 400ha. Tuy nhiên, do giá vỏ quế tươi thấp hơn các năm trước nên hoạt động khai thác giảm rõ rệt”.

Quế Trà Bồng có mùi hương đặc trưng, hàm lượng tinh dầu cao nên được thị trường trong nước và nhiều quốc gia ưa chuộng. Sản phẩm quế được xuất khẩu sang Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Hàn Quốc.… Năm 2009, quế Trà Bồng được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Quế Trà Bồng - Tây Trà”. Năm 2012, quế Trà Bồng được công nhận là 1 trong 4 loại đặc sản của tỉnh Quảng Ngãi được xác lập kỷ lục Việt Nam và có mặt trong tốp 10 đặc sản thiên nhiên nổi tiếng của Việt Nam. Năm 2013, tổ chức Kỷ lục châu Á tiếp tục công nhận đặc sản quế Trà Bồng xác lập kỷ lục châu Á. Năm 2014, quế Trà Bồng được vinh danh “Danh hiệu văn hóa nghệ thuật ẩm thực và tinh hoa đặc sản ba miền”...

