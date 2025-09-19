Quốc hội Việt Nam sát cánh cùng AIPA: Biến tầm nhìn và khát vọng của ASEAN thành hiện thực

Chiều 18-9, tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể thứ nhất Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với đại biểu tham dự Phiên toàn thể thứ nhất của AIPA-46. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại phiên toàn thể, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, AIPA cùng các Quốc hội/Nghị viện thành viên đang phát huy vai trò tiên phong trong việc xây dựng một tương lai của những cơ hội phát triển đồng đều và thịnh vượng chung cho mọi người dân ASEAN. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đề xuất 3 lĩnh vực ưu tiên quan trọng mà AIPA cần tập trung trong thời gian tới.

Thứ nhất, AIPA cần phát huy vai trò trong thúc đẩy hợp tác khu vực hiệu quả hơn nữa; trong đó tăng cường vai trò cầu nối, khuyến khích và tạo điều kiện cho các tầng lớp xã hội, chủ thể tham gia, đóng góp tích cực vào việc triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045…

Thứ hai, AIPA cần tích cực tham gia củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn nữa cho hợp tác khu vực, thông qua khuyến khích, xây dựng, triển khai các hoạt động nuôi dưỡng và lan tỏa ý thức, bản sắc cộng đồng, tăng cường truyền thông, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi…

Thứ ba, AIPA cần tích cực mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối ngoại, qua đó giúp củng cố vai trò của ASEAN là một trung tâm trong mạng lưới liên kết, hợp tác ở khu vực cũng như toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội Việt Nam tiếp tục sát cánh với AIPA để biến tầm nhìn và khát vọng của ASEAN thành hiện thực, xây dựng một cộng đồng phát triển bao trùm, bền vững, tự cường, sáng tạo, năng động và thực sự lấy người dân làm trung tâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim

Chiều 18-9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Malaysia có nhiều bước phát triển tích cực, thực chất.

Trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tăng cường hợp tác thương mại - đầu tư, hướng tới nâng kim ngạch thương mại lên 18 tỷ USD theo hướng cân bằng. Hai bên đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, KH-CN, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), đánh bắt cá, công nghiệp Halal, cũng như tích cực tham gia các dự án Mạng lưới điện ASEAN (APG).

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự lễ khai mạc AIPA-46; gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachack.

TTXVN