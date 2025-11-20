Quốc lộ 51: Cấm xe máy rẽ trái trực tiếp để đảm bảo an toàn

Muốn rẽ trái, xe máy phải rẽ phải rồi quay đầu để tránh điểm mù, giảm xung đột với xe container, đảm bảo an toàn giao thông.

Biển cấm xe máy rẽ trái và biển hướng dẫn mới được cắm tại các giao lộ trên QL51

Từ ngày 11-7, khi cơ quan chức năng bắt đầu tổ chức phân luồng giao thông mới trên tuyến quốc lộ 51 (QL51), các phương tiện nhìn chung đã di chuyển đúng làn theo quy định. Giao thông trên tuyến ổn định, không xảy ra ùn tắc tại các nút giao trọng điểm.

Biển cấm rẽ trái tại giao lộ trên QL 51 làm người điều khiển phương tiện xe máy lúng túng

Đa số tài xế xe tải và xe container bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ với phương án phân làn mới, an toàn vì có dải phân cách cứng giữa xe máy và ô tô tại các nút giao.

Tuy nhiên, gần đây lực lượng chức năng lại cắm biển cấm xe máy rẽ trái tại các giao lộ, phía dưới có thêm biển hướng dẫn xe máy muốn rẽ trái thì thực hiện rẽ phải tại giao lộ, sau đó quay đầu và đi thẳng. Biển cấm này khiến nhiều người di chuyển bằng xe máy rất lúng túng mỗi khi có nhu cầu rẽ trái tại các giao lộ.

Đèn xanh cho phép rẽ trái và rẽ phải đồng pha

Phóng viên Báo SGGP đã trao đổi với đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM và được biết, đèn xanh cho phép rẽ trái và rẽ phải đồng pha. Vì vậy, tại các giao lộ, nếu các xe container, xe tải nặng rẽ phải và xe máy rẽ trái sẽ tạo sự xung đột, xe máy dễ rơi vào điểm mù và xảy ra va chạm với xe ô tô. Do đó, việc đặt biển cấm xe máy rẽ trái tại các giao lộ trên QL 51 và gắn thêm biển chỉ dẫn rẽ phải, quay đầu rồi đi thẳng là để bảo đảm an toàn, tránh va chạm cho xe máy.

“Tuy có mất thời gian, phải chờ thêm một pha đèn đi thẳng, nhưng bảo đảm an toàn cho xe máy, tránh xung đột với xe đầu kéo, xe container rẽ phải, nhất là tại các giao lộ vào KCN, cảng biển”, vị đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết.

