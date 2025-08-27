Các quy định chính trong dự thảo nghị định của Chính phủ bao gồm việc giao, cho thuê, chuyển đổi mục đích sử dụng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thành viên và nhà đầu tư trong trung tâm tài chính quốc tế.

TPHCM là một trong 2 địa phương sẽ đặt trung tâm tài chính quốc tế

Dự thảo Nghị định của Chính phủ (dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-9), quy định chi tiết chính sách về đất đai và môi trường trong trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Các quy định chính trong dự thảo bao gồm việc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thành viên và nhà đầu tư trong trung tâm tài chính quốc tế, với thẩm quyền quyết định thuộc về chủ tịch UBND cấp tỉnh và cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh. Dự thảo cũng quy định về đăng ký môi trường cho các dự án đầu tư, nêu rõ trách nhiệm của các bên liên quan và quy trình thực hiện.

Theo đó, chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ là người quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, và điều chỉnh thời hạn sử dụng đất đối với các thành viên trung tâm tài chính quốc tế và nhà đầu tư.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thể là căn cứ thay thế cho các văn bản phê duyệt khác như kết quả lựa chọn nhà đầu tư, quyết định đầu tư công, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, hoặc văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án PPP để thực hiện thủ tục thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Quy định này nhằm đơn giản hóa và hợp lý hóa các thủ tục hành chính, giúp nhà đầu tư dễ dàng hơn trong việc tiếp cận và sử dụng đất đai, phù hợp với Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù cho trung tâm tài chính quốc tế.

Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu cho thành viên trung tâm tài chính quốc tế và nhà đầu tư.

Về đăng ký môi trường, chủ đầu tư dự án trong trung tâm tài chính quốc tế có thể lựa chọn đăng ký môi trường với UBND cấp xã nơi có dự án đầu tư, hoặc với cơ quan điều hành trung tâm tài chính quốc tế. Cơ quan điều hành trung tâm tài chính quốc tế sau đó có trách nhiệm chuyển văn bản đăng ký môi trường này cho UBND cấp xã trong thời hạn 3 ngày làm việc.

Dự thảo cũng quy định giao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về việc xác định tổ chức tín dụng nước ngoài được nhận thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong trung tâm tài chính quốc tế. Bộ Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn trình tự, thủ tục về đăng ký thế chấp và xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng nước ngoài.

Theo Nghị quyết số 222/2025/QH15, được Quốc hội ban hành ngày 27-6-2025, trung tâm tài chính quốc tế là khu vực có ranh giới địa lý xác định do Chính phủ thành lập đặt tại TPHCM và TP Đà Nẵng, tập trung hệ sinh thái đa dạng các dịch vụ tài chính và dịch vụ hỗ trợ, được áp dụng cơ chế, chính sách quy định tại nghị quyết này.

ANH PHƯƠNG