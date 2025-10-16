Cổ phiếu bất động sản bứt phá, VN-Index lập đỉnh lịch sử

Sau 2 phiên điều chỉnh, VN-Index đã vượt đỉnh 1.765,12 điểm (được thiết lập trong phiên giao dịch ngày 13-10 để thiết lập đỉnh mới, lên 1.766,85 điểm.

Phiên giao dịch ngày 16-10

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 16-10, VN-Index giằng co mạnh nhưng đóng phiên tăng 8 điểm nhờ nhóm cổ phiếu bất động sản bứt phá và một số cổ phiếu trụ bật tăng mạnh như: VIC, VRE, VJC, MSN...

Nhóm cổ phiếu bất động sản tăng mạnh, trong đó có nhiều cổ phiếu tăng kịch trần và sát trần như: NLG, DIG, DXG, DXS tăng kịch biên độ, KBC tăng 5,87%, NVL tăng 4,17%, NVL tăng 4,17%. Ngoài ra, PDR tăng 3,14%, VRE tăng 3,58%, HDC tăng 1,94%, SCR tăng 2,6%...

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng và chứng khoán) có sự phân hóa: VPB giảm 1,48%, CTG giảm 1,82%; VIB giảm 1,23%, FTS giảm 1,01%; MBB, SHB, STB, EIB, LBP, SSI, MBS giảm gần 1%. Ngược lại, TCB tăng 1,1%, BID tăng 1,02%, ABB tăng 1,57%, ORS tăng 3,22%, VND tăng 1,28%, SHS tăng 1,11%, VDS tăng 2,83%; HDB, VCB, TPB, HCM tăng gần 1%.

Nhóm cổ phiếu công nghiệp cũng tăng tích cực: GEE tăng trần, VJC tăng 6,38%, GEX tăng 3,97%, HHV tăng 3,26%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 8,9 điểm (0,51%) lên 1.766,85 điểm với 180 mã tăng, 129 mã giảm và 57 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 0,96 điểm (0,35%) lên 277,08 điểm với 78 mã tăng, 70 mã giảm và 65 mã đứng giá. Thanh khoản cải thiện, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 40.300 tỷ đồng, tăng 2.300 tỷ đồng so phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt 43.000 tỷ đồng, tăng 2.500 tỷ đồng so với phiên trước.

Thêm điểm tích cực là khối ngoại đã quay lại mua ròng trên sàn HOSE sau 5 phiên bán ròng liền trước. Tổng giá trị mua ròng gần 528 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất gồm: NLG gần 298 tỷ đồng, DXG gần 245 tỷ đồng và GEX gần 120 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN