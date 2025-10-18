Tinh gọn mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch ngân hàng: Tạo dư địa giảm lãi suất cho vay

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng mở One Banking của Nam A Bank. Ảnh: MINH HUY

Làn sóng cắt giảm chi nhánh lan rộng

Khi khách hàng chuyển mạnh sang giao dịch trực tuyến, việc tinh gọn bộ máy, cắt giảm điểm giao dịch và nhân sự đang trở thành xu hướng tất yếu của các ngân hàng trong năm 2025. Từ ngày 11-10-2025, VCBNeo (trước đây là Ngân hàng Xây dựng - CB) vừa thông báo chấm dứt hoạt động 12 phòng giao dịch, gồm 7 phòng giao dịch tại Tây Ninh, 2 tại TPHCM, 2 tại Cần Thơ và 1 tại Vĩnh Long. Trước đó, từ ngày 27-9, VCBNeo cũng dừng hoạt động phòng giao dịch Hải Châu (Đà Nẵng). Từ ngày 1-10-2025, BIDV cũng chính thức chấm dứt hoạt động 5 chi nhánh tại TPHCM và 1 tại Vĩnh Long. Trước đó, VietinBank cũng đã đóng cửa loạt phòng giao dịch. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2025, số điểm giao dịch của VietinBank giảm từ 953 xuống còn 887 (chấm dứt hoạt động 66 phòng giao dịch). Riêng trong quý 2-2025, số lượng giảm của VietinBank lên tới 56 điểm, tập trung ở các tỉnh, TP lớn như: Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai, Quảng Ninh, Gia Lai, Huế…

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, thời gian qua, các ngân hàng thương mại (NHTM) Big4 (gồm BIDV, VietinBank, Vietcombank và Agribank) đã giảm hơn 100 phòng giao dịch: “Nguyên nhân là do đến nay 98% khách hàng của các ngân hàng lớn đã giao dịch qua kênh số. Hoạt động tại quầy chỉ còn chiếm tỷ lệ rất nhỏ, nên việc thu hẹp mạng lưới vật lý là xu thế tất yếu nhằm tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động”. Không chỉ các NHTM Big4, SCB cũng đã tiếp tục cắt giảm thêm 14 phòng giao dịch sau khi đã đóng 95 điểm trong năm 2024. Cuối tháng 8-2025, LPBank thông báo chấm dứt hoạt động 25 phòng giao dịch bưu điện tại 9 tỉnh, thành phố. Cuối tháng 6-2025, Sacombank cũng đã chấm dứt hoạt động 5 phòng giao dịch tại TPHCM. Hai tháng trước đó, Sacombank cũng đã rút gọn nhiều điểm giao dịch tại các tỉnh, thành như: Hà Nội, Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ và Đồng Tháp…

Tập trung đầu tư vào công nghệ lõi

Song song với việc thu hẹp mạng lưới vật lý, quá trình tái cấu trúc và ứng dụng công nghệ đã dẫn đến sự tinh giản nhân sự chưa từng có. Theo NHNN, trong 6 tháng đầu năm 2025, nhân sự tại các NHTM mẹ giảm gần 3.000 người, còn khoảng 280.000 người - mức giảm mạnh nhất nhiều năm qua, diễn ra ở cả nhóm Big4 và các NHTM tư nhân trong bối cảnh xu hướng thu hẹp bộ máy đang lan rộng. Báo cáo tài chính của nhiều NHTM cũng cho thấy, có ngân hàng giảm trên 1.000 nhân sự như LPBank, VIB, Sacombank… Phó tổng giám đốc một NHTM tư nhân lớn ở TPHCM cho rằng, dù việc cắt giảm nhân sự chưa tạo thành làn sóng, nhưng với tốc độ phát triển nhanh của công nghệ, xu hướng này có thể xảy ra trong tương lai gần. “Hiện 99% giao dịch của ngân hàng được thực hiện qua kênh điện tử, chỉ 1% tại quầy. Mạng lưới giao dịch đang được tinh gọn ở đô thị lớn, do đó nhu cầu tuyển dụng giao dịch viên, tổng đài viên và nhân sự xử lý nghiệp vụ sẽ tiếp tục giảm mạnh trong 1-2 năm tới”, vị này cho hay.

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) cho biết, xu hướng tinh giản nhân sự diễn ra song song với quá trình tái cấu trúc và chuyển đổi số. Mục tiêu không chỉ tối ưu hóa hoạt động, mà quan trọng hơn là tạo dư địa giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Chuyển đổi số đang trở thành động lực tăng lợi nhuận bền vững của hệ thống ngân hàng. Hiện hơn 90%-99% giao dịch tại nhiều ngân hàng lớn được thực hiện trực tuyến, giúp chi phí vận hành giảm 10-20 lần so với tại quầy. Nhờ tự động hóa và phân tích dữ liệu lớn, năng suất lao động tăng bình quân 15%-20% mỗi năm, trong khi tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở nhiều ngân hàng như Techcombank, MB, TPBank đã giảm xuống dưới 35%, thấp hơn nhiều so với mức 45%-50% trước đây. Cùng với tiết giảm chi phí, kênh số mở ra nguồn thu mới từ thanh toán, bảo hiểm, đầu tư và tín dụng trực tuyến, giúp tỷ trọng thu nhập phí dịch vụ tại một số ngân hàng tăng lên 30%-40% tổng lợi nhuận.

Ông Trần Minh Bình, Chủ tịch HĐQT VietinBank, cho biết, ngân hàng đã dừng hầu hết tuyển dụng cho mảng kinh doanh truyền thống, chuyển trọng tâm sang nhân sự công nghệ, tăng từ 300 lên gần 1.000 người chỉ trong năm 2025. Dù cắt giảm điểm giao dịch vật lý, VietinBank vẫn mở rộng đầu tư vào công nghệ lõi, AI (trí tuệ nhân tạo) và Big Data (Dữ liệu lớn) để phát triển sản phẩm và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Theo các chuyên gia, việc cắt giảm mạng lưới không đồng nghĩa với thu hẹp quy mô mà là tái cơ cấu để tối ưu hiệu quả, tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng chi phí vận hành để đầu tư vào hạ tầng số, AI và Big Data. Ông Lê Hoài Ân, chuyên gia nghiên cứu chiến lược ngân hàng nhận định: Những quy trình như cho vay cá nhân hay định danh khách hàng đã được tự động hóa mạnh mẽ. Một nhân viên nay có thể xử lý khối lượng công việc gấp nhiều lần nhờ hệ thống số hóa. “Việc đóng cửa chi nhánh là một cuộc “đại phẫu” cần thiết để tự tinh gọn và thích nghi với bối cảnh mới, nơi khách hàng đặt niềm tin vào công nghệ hơn là những trụ sở khang trang”, ông Lê Hoài Ân nhấn mạnh.

TS NGUYỄN THỊ THU HÀ, Giám đốc Trường Đào tạo cán bộ Agribank: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Việc tinh gọn nhân sự không đồng nghĩa ngành ngân hàng “thừa người” mà ngược lại các ngân hàng đang thiếu nghiêm trọng nhân lực công nghệ và phân tích dữ liệu. Giai đoạn 2020-2025, nhu cầu nhân lực tài chính - ngân hàng tăng khoảng 20% mỗi năm, chiếm 5% tổng nhu cầu tuyển dụng tại các đô thị lớn; riêng TPHCM cần khoảng 15.000 lao động ngành này mỗi năm. Do đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành yếu tố then chốt trong tiến trình số hóa của ngành ngân hàng.

HẠNH NHUNG