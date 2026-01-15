Phường Gò Vấp (TPHCM): Chi trả bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường D3

Ngày 15-1, UBND phường Gò Vấp, TPHCM tổ chức lễ trao quyết định phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ dự án mở rộng đường D3 đoạn đường từ Phan Văn Trị đến đường Quang Trung.

Người dân bị ảnh hưởng nhà đất bởi dự án mở rộng đường D3 nhận quyết định bồi thường. Ảnh: THANH HIỀN

Tại buổi lễ, 16 hộ dân có nhà, đất bị ảnh hưởng bởi dự án dự án mở rộng đường D3 đoạn đường từ Phan Văn Trị đến đường Quang Trung đã được UBND phường Gò Vấp và các đơn vị có liên quan đã trao quyết định và chi trả tiền bồi thường.

Dự án có 21 trường hợp hộ gia đình, cá nhân dự kiến được bố trí tái định cư, trong đó có tám trường hợp giải tỏa toàn bộ; 13 trường hợp giải tỏa một phần nhưng phần diện tích còn lại dưới 15m². Địa điểm khu tái định cư tại Chung cư Khang Gia, phường An Hội Tây và Khu dân cư phường Tân Thới Hiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Đoan Trang, Chủ tịch UBND phường Gò Vấp, cho biết, phường sẽ phấn đấu đến Quý III năm 2026 sẽ bàn giao mặt bằng đợt một cho chủ đầu tư để triển khai thi công. Dự kiến đến cuối năm 2027, đầu năm 2028 hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng.

“Dự án mở rộng đường D3, có mục tiêu góp phần giải quyết cấp bách vấn đề giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực. Đồng thời tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của khu vực, phục vụ tốt cho công cuộc đô thị hóa, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa của phường".

Người dân bị ảnh hưởng nhà đất bởi dự án mở rộng đường D3. Ảnh: THANH HIỀN

Một trong những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, ông Lưu Bá Khanh, phường Gò Vấp) chia sẻ: “Dự án này đã được quy hoạch hơn 30 năm, thời gian qua người dân chúng tôi bị ảnh hưởng lớn đến đời sống. Đến nay dự án đã được triển khai thực hiện chúng tôi rất phấn khởi, vui mừng trước chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng- Nhà nước. Mong rằng khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ giải quyết cấp bách vấn đề giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của bà con trong khu vực; đồng thời tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của khu vực, phục vụ tốt cho công cuộc đô thị hóa, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa của phường Gò Vấp”.

Dự án mở rộng đường D3 đoạn đường từ Phan Văn Trị đến đường Quang Trung có tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 10.720,80m², tổng kinh phí bồi thường, tái định cư là 561 tỉ đồng. Dự án đi qua địa bàn các Khu phố 15 và 16, phường Gò Vấp với 100 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó có 85 trường hợp giải tỏa một phần, có 13 trường hợp giải tỏa toàn bộ và hai đơn vị quân đội bị ảnh hưởng một phần diện tích.

THANH HIỀN