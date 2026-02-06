TPHCM phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng

UBND phường, xã, đặc khu tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và các quy định có liên quan.

Chiều 6-2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã ký ban hành Văn bản số 991/UBND-DA, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn phường, xã và đặc khu.

Các dự án giao thông chậm tiến độ đều vướng công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: QUỐC HÙNG



Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM, Sở Xây dựng được giao trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho UBND phường, xã, đặc khu và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và các nội dung liên quan, bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành.

Song song đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, cũng như các nội dung liên quan đến đất đai theo đúng quy định của pháp luật.

UBND phường, xã, đặc khu được yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và các quy định có liên quan.

Đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu hoặc các dự án đã được Chủ tịch UBND TPHCM ủy quyền, địa phương thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư theo quy định.

Đối với các dự án được cấp có thẩm quyền giao UBND phường, xã, đặc khu làm chủ đầu tư, các địa phương thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư trong suốt quá trình quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Các dự án giao thông đúng tiến độ hay không phụ thuộc vào công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Riêng các dự án đầu tư xây dựng triển khai trên địa bàn từ hai phường, xã trở lên, UBND phường, xã, đặc khu được giao chủ trì hoặc làm chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ vai trò người quyết định đầu tư, chủ đầu tư; các địa phương nơi dự án đi qua có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, thống nhất quy mô đầu tư, bảo đảm kết nối giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Trường hợp phát sinh ý kiến khác nhau, chủ đầu tư báo cáo Sở Xây dựng chủ trì xem xét, giải quyết hoặc đề xuất UBND TPHCM quyết định theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố.

QUỐC HÙNG