Quy tụ "công nghệ triệu đô" tại HorecFex Việt Nam 2025

Sáng 26-8, tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana (TP Đà Nẵng) diễn ra lễ khai mạc HorecFex Việt Nam 2025 - Triển lãm và Diễn đàn công nghệ, đổi mới và sáng tạo ngành khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống/cà phê.

Robot lễ tân tại HorecFex Việt Nam 2025. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Sự kiện diễn ra vào ngày 26 và 27-8 với hơn 3.500 khách tham dự, hơn 500 doanh nghiệp đầu ngành. Hơn 55 phiên thảo luận chuyên sâu quy tụ 90 diễn giả, khách mời từ 20 quốc gia.

Màn chiếu mở màn khai mạc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Robot Ms. Ariyana và Mr. Horecfex dẫn mở màn khai mạc. Thực hiện: XUÂN QUỲNH

Tại khu gian hàng, khách trải nghiệm nhiều công nghệ đột phá lần đầu xuất hiện ở Việt Nam như: 4D Mapping Immersive Epson, thực tế ảo 3D Virtual, mô phỏng khách sạn – nhà hàng tương lai bằng MetaQuest & Samsung, màn chiếu sương hologram kết hợp laser mapping, robot phục vụ, AI nhận diện khuôn mặt, check-in thông minh… với tổng giá trị 42 tỷ đồng.

Hơn 3.500 khách tham dự sự kiện. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới, ngành du lịch cần tăng sức hấp dẫn của điểm đến, tập trung phát triển sản phẩm mới, khác biệt, nâng cao hạ tầng, đặc biệt thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc sự kiện. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Sự kiện là cơ hội để doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước trao đổi giải pháp AI, kinh doanh số, phát triển bền vững, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, tính chuyên nghiệp của du lịch Việt Nam.

Trình chiếu 4D Mapping sống động từ Epson

“Đây là diễn đàn và triển lãm lớn nhất về công nghệ và đổi mới sáng tạo trong ngành công nghiệp khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ẩm thực”, ông Nguyễn Trùng Khánh nhìn nhận.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh cả nước thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Đà Nẵng sau hợp nhất đã mở rộng không gian địa lý gấp 10 lần mở ra nhiều tiềm năng mới. Để khai thác hiệu quả, cần có những đổi mới, sáng tạo và sự hợp tác chặt chẽ từ nhiều phía.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kỳ vọng HorecFex Việt Nam 2025 sẽ tạo ra giải pháp đột phá, gắn kết hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà quản lý, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, khẳng định thương hiệu Đà Nẵng – điểm đến quốc tế.

Tin liên quan Đà Nẵng đăng cai diễn đàn công nghệ lớn nhất ngành khách sạn - nhà hàng

XUÂN QUỲNH