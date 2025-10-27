Quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn TPHCM

Sáng 27-10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh kiểm tra, khảo sát thực tế và nghe các địa phương báo cáo tiến độ giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng (GPMB) các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo, dự án đường Vành đai 4 TPHCM đoạn từ cầu Thủ Biên – sông Sài Gòn (đi qua các phường: Tây Nam, Long Nguyên, Thới Hòa, Hòa Lợi, Bình Dương, Vĩnh Tân, Bình Cơ, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên và xã Thường Tân) có tổng chiều dài 27,83km, diện tích thu hồi 250,46ha, ảnh hưởng 1.553 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức; dự kiến bố trí 300 trường hợp tái định cư. Kế hoạch vốn năm 2025 là hơn 7.307 tỷ đồng. Đến nay, công tác đo đạc, thông báo thu hồi đất đã hoàn tất; thẩm định bản vẽ đạt 58%, kiểm đếm đạt 89%. UBND các địa phương đã phê duyệt giá đất cụ thể và phương án bồi thường cho 268 trường hợp. Diện tích bàn giao mặt bằng đạt 13%, tỷ lệ giải ngân vốn bồi thường đạt 17%.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh kiểm tra, khảo sát công tác thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4 TPHCM, đoạn qua địa bàn phường Bình Cơ

Dự án đường Thủ Biên – Đất Cuốc đi qua địa bàn xã Thường Tân và phường Tân Uyên (bổ sung 12,5km) có diện tích thu hồi khoảng 27,8ha, ảnh hưởng 165 hộ dân, kế hoạch vốn 549,536 tỷ đồng. Đến nay, công tác kiểm đếm và xác định giá đất đã hoàn tất; phê duyệt phương án bồi thường cho 44 trường hợp, bàn giao 6 trường hợp, đạt tỷ lệ giải ngân 13%.

Dự án đường cao tốc TPHCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành có chiều dài 45,7km (đi qua các phường: Tân Khánh, Tân Hiệp, Vĩnh Tân, Bình Dương, Bình Cơ, Phước Hòa, An Long, Chánh Phú Hòa và xã Bàu Bàng), diện tích thu hồi 344,10ha, ảnh hưởng 1.609 hộ dân, vốn kế hoạch 8.000 tỷ đồng. Tiến độ đo đạc, kiểm đếm và thẩm định bản vẽ đạt trên 95%, tỷ lệ đã bàn giao mặt bằng đạt 42%. Giải ngân vốn bồi thường đạt tỷ lệ 35% kế hoạch.

Dự án nạo vét, gia cố suối Cái đoạn cầu Thợ Ụt – sông Đồng Nai (đi qua địa bàn các phường: Bình Dương, Vĩnh Tân, Tân Hiệp, Tân Khánh) dài 18,95km, diện tích thu hồi 132,8ha, ảnh hưởng 964 hộ dân. Đến nay, tỷ lệ bàn giao mặt bằng đạt 87%. Tổng vốn kế hoạch 305 tỷ đồng, đã giải ngân đạt tỷ lệ 80%, dự kiến giải ngân hết trong tháng 11-2025.

Sau khi nghe báo cáo và khảo sát thực tế, lãnh đạo TPHCM đã có buổi làm việc với các xã, phường về tiến độ GPMB các công trình, dự án trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh làm việc với các xã, phường về tiến độ GPMB các công trình, dự án trên địa bàn thành phố

Tại buổi làm việc, các sở ngành, địa phương cho biết có một số khó khăn, vướng mắc đang gặp phải như: thiếu quỹ đất tái định cư; tiến độ công tác biên tập bản vẽ hồ sơ phương án bồi thường GPMB chậm, công tác phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất và chính quyền cơ sở chưa đồng bộ, dẫn đến chậm bàn giao mặt bằng…

Đại diện các sở ngành, địa phương phát biểu tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh biểu dương các địa phương đã rất nỗ lực trong giải ngân đầu tư công, GPMB các công trình, dự án trọng điểm. Đồng thời yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp các sở ngành, địa phương liên quan sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý, nhất là việc phê duyệt phương án bồi thường, chuyển mục đích sử dụng rừng và tiếp nhận mặt bằng để bảo đảm tiến độ triển khai thi công dự án đường Vành đai 4 TPHCM trước ngày 31-10-2025.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các sở ngành, địa phương quyết tâm cao hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Trong đó, công tác tái định cư phải được đặc biệt quan tâm, đảm bảo đời sống của người dân tại nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ...

PHƯƠNG LÊ