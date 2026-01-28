Ra mắt ca khúc “Cùng vui xuân đi”

Ngày 28-1, ca khúc Cùng vui xuân đi, do nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng sáng tác đã được ca sĩ Nguyễn Phi Hùng ra mắt trên kênh YouTube của mình.

Hình ảnh trong MV "Cùng vui xuân đi" của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng

Theo Nguyễn Phi Hùng, với ca khúc lần này, anh và nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng tìm được những điểm chạm trong cảm xúc. Đó là góc nhìn tích cực, lạc quan cùng vui đón xuân với hương sắc rộn ràng.

“Giai điệu ấm áp, ca từ tràn đầy niềm tin yêu cuộc sống, đề cao tình yêu quê hương, giá trị nguồn cội và tình thân gia đình. Đặc biệt, ca khúc gửi gắm thông điệp lưu giữ lại những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam”, anh nói.

Nguyễn Phi Hùng tâm sự, mỗi mùa Tết đến anh đều cố gắng thực hiện ca khúc mới để gửi tặng khán giả, bởi âm nhạc luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu để mỗi người có thêm động lực, tinh thần; đồng thời lan tỏa hình ảnh Tết Việt đậm đà, những cảm xúc bình dị về tình yêu thương của gia đình.

MV Cùng vui xuân đi có sự tham gia của Hoa hậu Thời trang châu Âu 2017 Huyền Trân

Trước ca khúc này, Nguyễn Phi Hùng từng ra mắt nhiều sản phẩm nhạc Tết như: album Chúc xuân 2023; Về quê đón Tết, Lên xe đi về nhà (Nguyễn Bá Hùng); Điều ước mùa xuân (DC Tâm), Chúc mừng năm mới (Đỗ Ái Tử), Nụ cười em như đóa hoa mùa xuân (Nam Khánh)…

TIỂU TÂN