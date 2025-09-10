Ra mắt phim tài liệu “Chân trời rực rỡ”

Được lấy cảm hứng từ Live concert Chân trời rực rỡ diễn ra vào mùa xuân năm 2023, bộ phim tài liệu cùng tên theo chân hành trình quay trở về quê hương của ca sĩ Hà Anh Tuấn - một người con Ninh Bình.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn và các truyền nhân của nghệ thuật xẩm

Mở đầu hành trình, anh hát cùng những cô bé là truyền nhân của nghệ thuật xẩm đang mai một, trên sân khấu lớn dưới chân ngọn núi thiêng. Từ đó, bộ phim đi tìm câu trả lời: “Cội nguồn là gì?”

Hành trình đưa người kể chuyện Hà Anh Tuấn đến với trường quay của “Như chưa hề có cuộc chia ly” - chương trình truyền hình gần hai thập niên không ngừng tìm kiếm cội nguồn cho những người đồng bào Việt Nam. Tại đây, anh chứng kiến những cuộc đoàn tụ sau nửa thế kỷ lưu lạc. Trong số đó, có một cuộc đoàn tụ đặc biệt của người con trở về từ nước Pháp xa xôi.

Bộ phim được ghi hình trải dài khắp các địa danh Ninh Bình, từ trái tim của Cố đô Hoa Lư, những địa danh nổi tiếng như đầm Vân Long, núi Mã Yên, Tam Cốc, đền Thái Vi, Bái Đính cổ Tự, vườn quốc gia Cúc Phương, cho đến ngôi trường tiểu học ở xã Yên Phong.

Cố đô Hoa Lư, Bái Đính cổ Tự, vườn quốc gia Cúc Phương, đầm Vân Long hiện lên trong phim

Người kể chuyện Hà Anh Tuấn, sự xuất hiện của “huyền thoại” âm nhạc thế giới Kitaro, những nhân vật từ chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” cùng những con người bình dị của Ninh Bình.

Âm nhạc trong phim với những sáng tác độc quyền đến từ nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, những giai điệu bất hủ của Kitaro, và những làn điệu xẩm thập âm cổ truyền… tất cả cùng vẽ nên câu chuyện cội nguồn.

Một số nhân vật trong phim

Chân trời rực rỡ được thực hiện bởi Lan Nguyên - đạo diễn đã cho ra mắt bộ phim tài liệu âm nhạc về chân dung nhạc sĩ Trần Tiến mang tên Màu cỏ úa - phát hành vào năm 2020. Một bộ phim nổi bật khác của chị cũng được lấy cảm hứng từ concert âm nhạc mang tên Những vết thương lành khắc họa lại những “vết thương” của 4 nhân vật đặc biệt (nhà hoạt động xã hội Nguyễn Thị Vân, nhạc sĩ Ngọc Lễ, nhà bảo tồn Nguyễn Văn Thái, đạo diễn - bác sĩ - phóng viên chiến trường Nguyễn Thị Xuân Phượng) với những cuộc đời khác nhau, tưởng chừng không liên quan, nhưng có một sợi dây vô hình kết nối họ thành một câu chuyện về “vết thương”.

“Chân trời rực rỡ là hành trình đầy phức tạp của chính tôi tại vùng đất Ninh Bình, để cố thấu hiểu về căn tính của chính mình. Tôi đã được chính vùng đất ấy yêu thương và dẫn dắt để tìm thấy câu trả lời”, đạo diễn Lan Nguyên chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim.

Phim tài liệu Chân trời rực rỡ sẽ có buổi chiếu ra mắt duy nhất vào lúc 9 giờ ngày 14-9 tại Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương (số 456, đường Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội). Vào cửa tự do.

Liên hoan phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam do EUNIC (Liên minh các tổ chức Văn hóa châu Âu) phối hợp với Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương thực hiện hàng năm. Với dấu mốc đầy ý nghĩa của năm 2025, những bộ phim tài liệu được chọn trình chiếu năm nay mang một ý nghĩa “thời sự”, với 7 bộ phim đến từ các quốc gia châu Âu và 7 bộ phim Việt Nam. Trong đó, đặc biệt có sự tham gia của 4 bộ phim tài liệu độc lập và Chân trời rực rỡ là một trong số đó.

TIỂU TÂN