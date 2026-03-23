Chiều 23-3, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt Tủ sách Thanh niên và tổ chức chương trình giao lưu “Những trang sách chắp cánh khát vọng tuổi trẻ”, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tủ sách gồm 12 cuốn, đa dạng thể loại từ tiểu thuyết, nhật ký, hồi ký đến sách về danh nhân trong nước và quốc tế. Các tiểu thuyết nổi bật như Dấu chân người lính (Nguyễn Minh Châu), Mẫn và tôi (Phan Tứ), Dưới đám mây màu cánh vạc (Thu Bồn) tái hiện cuộc kháng chiến chống Mỹ, hình tượng người lính, tình đồng chí và tình yêu đôi lứa trong khói lửa chiến tranh.

Các tác phẩm nhật ký, hồi ký như Mãi mãi tuổi hai mươi của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc hay Tổ quốc - Quê hương của Lê Quang Vịnh giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn về lý tưởng sống và tình yêu Tổ quốc của các thế hệ đi trước.

Tủ sách cũng giới thiệu những tác phẩm về các vĩ nhân thế giới như Tuổi trẻ Karl Marx, Thép đã tôi thế đấy,... truyền cảm hứng về nghị lực, cống hiến và lý tưởng sống.

Chia sẻ tại lễ ra mắt, bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng, bày tỏ mong muốn Tủ sách Thanh niên sẽ trở thành người bạn đồng hành của tuổi trẻ Việt Nam, để từ mỗi cuốn sách, một hành trình cống hiến bắt đầu.

Hưởng ứng phong trào “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”, 340 bộ sách đã được gửi tới 34 tỉnh, thành đoàn nhằm khuyến khích thanh niên xây dựng tủ sách tại cơ sở, nuôi dưỡng tri thức, nhân cách và lối sống tích cực.

VĨNH XUÂN