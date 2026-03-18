Mô hình “Cực chuyên khoa”, giải pháp hiệu quả nâng cao năng lực cấp cứu

Sở Y tế TPHCM cho biết, mô hình phát triển năng lực y tế theo “cực chuyên khoa” tại Vũng Tàu (TPHCM) đang phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp nâng cao khả năng xử trí các ca bệnh nặng ngay tại tuyến cơ sở.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu xử trí thành công một ca vỡ xương mặt phức hợp trong ngày 21-3.

Theo Sở Y tế, mô hình “Cực chuyên khoa” cho phép các bệnh viện tuyến dưới tiếp cận trực tiếp với đội ngũ chuyên gia đầu ngành, triển khai tại chỗ kỹ thuật chuyên sâu, nhất là các tình huống cấp cứu, rút ngắn “thời gian vàng” trong điều trị và hạn chế rủi ro khi phải chuyển viện đường dài.

Thực tế tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho thấy, thời gian gần đây nhiều ca chấn thương phức tạp đã được cứu sống nhờ sự phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện đầu ngành ở trung tâm thành phố.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu phối hợp thực hiện một ca mổ cấp cứu xuyên đêm 14-3 để cứu sống một bệnh nhân

Cụ thể, tối 14-3 Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tiếp nhận một bệnh nhân hôn mê sâu do tai nạn giao thông, điểm Glasgow chỉ 5, kèm khối máu tụ ngoài màng cứng và nứt sọ diện rộng.

Ngay lập tức, quy trình hội chẩn liên viện được kích hoạt; ê-kíp Ngoại thần kinh và Gây mê hồi sức của Bệnh viện Nhân dân Gia Định khẩn trương di chuyển trong đêm về Vũng Tàu để hỗ trợ. Ca mổ giải áp, lấy máu tụ được tiến hành rạng sáng 15-3, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch, giảm thiểu di chứng thần kinh.

Trước đó, ngày 12-3 có một trường hợp vỡ phức hợp xương gò má và xương hàm mặt cũng được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu xử trí thành công với sự hỗ trợ từ Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM. Các mảnh xương được nắn chỉnh, cố định chính xác bằng kỹ thuật cao, giúp bệnh nhân phục hồi tốt cả về chức năng và thẩm mỹ.

Sở Y tế TPHCM khẳng định, thông qua các ca can thiệp thực tế, năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ tại cơ sở được nâng lên rõ rệt. Trong tình huống cấp cứu khẩn cấp, người bệnh được tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương, hạn chế rủi ro khi chuyển bệnh cấp cứu đường dài. Có thể thấy, với mô hình này cho phép hình thành mạng lưới hỗ trợ chuyên môn "không khoảng cách", giúp tuyến dưới tự tin tiếp nhận và điều trị các ca bệnh khó.

Thời gian tới, ngành y tế thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển chuyên khoa theo hướng đa cực, xây dựng các “trạm vệ tinh” chuyên sâu, đủ năng lực ứng cứu kịp thời cho khu vực vùng ven và lân cận.

KHÁNH CHI