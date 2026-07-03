Ra quân vận hành thoát nước, chống ngập mùa mưa

Ngày 3-7, Công ty CP Khoa học - Công nghệ Việt Nam - Busadco (tại phường Tam Thắng, TPHCM) ra quân Quản lý vận hành hệ thống thoát nước chính tại địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Gói thầu “Quản lý vận hành hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây và chống ngập úng mùa mưa 2026 giá trị hơn gần 734 tỷ đồng do Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TPHCM làm chủ đầu tư. Liên danh trúng thầu là Công ty Busadco và Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Sông Đà 9. Thời gian thực hiện từ ngày 1-7-2026 đến tháng 6-2031.

Ông Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Busadco phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUANG VŨ

Tại lễ ra quân, ông Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Busadco yêu cầu các đơn vị triển khai thi công đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ngập trong mùa mưa.

Ngay sau lễ phát động, hàng trăm cán bộ, kỹ sư và công nhân Busadco đồng loạt tỏa về các phường Vũng Tàu, Rạch Dừa, Tam Thắng, Bà Rịa, Tam Long và Long Hương để triển khai khơi thông dòng chảy, nạo vét hố ga, cống thoát nước, thu gom bùn đất, rác thải và kiểm tra, vận hành hệ thống thoát nước thông suốt, sẵn sàng ứng phó với các đợt mưa lớn, góp phần hạn chế ngập úng.

Lực lượng công nhân Busadco tham gia lễ phát động. Ảnh: QUANG VŨ

Trong thời gian thực hiện, liên danh nhà thầu sẽ quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thoát nước với tổng chiều dài hơn 1.027 km đường cống các loại trên địa bàn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây).

Hoạt động khơi thông dòng chảy, nạo vét hố ga, cống thoát nước, thu gom bùn đất của công nhân Busadco trong ngày ra quân. Ảnh: QUANG VŨ

QUANG VŨ