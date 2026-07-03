Ra quân trồng cây xanh ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Sáng 3-7, UBND phường An Khánh (TPHCM phát động trồng cây xanh, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026) và kỷ niệm 1 năm thành lập phường.

Vị trí trồng cây được thực hiện tại Ô phố 1.K4-2, khu phố 39, nằm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Xung quanh khu vực, phường cũng dọn dẹp, phát quang cỏ dại, thu gom rác thải phát sinh.

Bí thư Đảng ủy phường An Khánh Lê Trần Kiên và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hoàng Thị Em trồng cây xanh tại buổi lễ

Ngoài ra, phường cũng đang hoàn thiện thủ tục để tiếp tục triển khai xây dựng công viên công cộng tại khu phố 38, khu phố 39.

Các đại biểu trồng cây xanh tại lễ ra quân

Tại lễ phát động, Bí thư Đảng ủy phường An Khánh Lê Trần Kiên cho biết, cùng với hệ thống công viên quy mô lớn của thành phố đã được đầu tư bài bản, địa phương sẽ đầu tư thêm các khu công viên tại các khu phố, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng. Trong đó, phường sẽ đẩy nhanh việc giải ngân đầu tư công nhằm đầu tư đồng bộ hệ thống công viên công cộng trên địa bàn.

Ra quân trồng cây xanh được trồng tại Ô phố 1.K4-2, khu phố 39, nằm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm

Các vị trí dự kiến xây dựng đều nằm trong các đồ án quy hoạch phân khu và có chức năng là đất công viên cây xanh. Quá trình đầu tư đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến đến năm 2027, phường An Khánh sẽ hoàn tất, đưa vào sử dụng nhiều công viên mới, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, giúp người dân có nơi sinh hoạt, vui chơi và tập thể dục hàng ngày.

THU HƯỜNG