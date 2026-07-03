Bàn giao mặt bằng sạch cho 3 dự án trọng điểm

Chủ đầu tư đang đẩy mạnh xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định

Ba mặt bằng sạch mà phường Cát Lái bàn giao là: Dự án thành phần 2 - Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ đầu tư xây dựng Nút giao thông Mỹ Thủy, hoàn thành thu hồi 199 hồ sơ, với tổng diện tích 166.277,5 m²; Dự án xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy), hoàn thành thu hồi 360 hồ sơ, với diện tích trên 47.000 m²; Dự án Trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông (hạng mục đường vào), hoàn thành thu hồi 11 hồ sơ, với diện tích trên 4.000 m².

Các hộ dân bàn giao mặt bằng để triển khai dự án xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định

Ông Hồ Xuân Sắc (ngụ đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái), một hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định chia sẻ, khi nhận được thông tin triển khai dự án, gia đình ông cũng có những băn khoăn. Bởi căn nhà của ông được cho thuê một phần, đây là nguồn thu nhập chính của gia đình.

Tuy nhiên, hàng ngày chứng kiến cảnh ùn tắc giao thông kéo dài, ông nhận thấy, việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường này là cấp bách, giúp xe cộ đi lại thuận lợi hơn. Qua bàn bạc, gia đình ông đã đồng thuận chấp hành chủ trương, chủ động bàn giao mặt bằng sớm cho địa phương để chủ đầu tư triển khai dự án.

Phường Cát Lái khen thưởng các hộ dân bàn giao mặt bằng sớm để triển khai các dự án

Dịp này, UBND phường Cát Lái khen thưởng 7 tập thể, 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng đối với 3 dự án trọng điểm trên.

THU HƯỜNG