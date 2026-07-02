Phường Bình Tân công bố 5 sự kiện nổi bật chào mừng lễ lớn

Ngày 2-7, phường Bình Tân (TPHCM) tổ chức các sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 1 năm ngày thành lập phường.

Tại hội nghị công bố, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phối hợp với Đảng ủy phường Bình Tân trao tặng quà tri ân đến các đồng chí nữ cựu tù chính trị nhằm động viên, ghi nhận những đóng góp to lớn của các nữ cựu tù của phường.

Đồng chí Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM trao quà cho các đồng chí nữ cựu tù chính trị. Ảnh: LÊ THOA

Dịp này, ban tổ chức còn công bố đặt tên “Công viên Bình Tân” của phường; công bố và chính thức sử dụng huy hiệu phường Bình Tân trong nhận diện và các hoạt động ngoại giao kể từ ngày 1-7; công bố Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) phường Bình Tân; phát động chương trình đi bộ trực tuyến gây quỹ “Vì người nghèo” phường Bình Tân năm 2026...

Theo đó, việc đặt tên “Công viên Bình Tân” đối với công viên trung tâm là nhằm gìn giữ, tôn vinh địa danh “Bình Tân”, góp phần bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa địa phương, giáo dục truyền thống và bồi đắp niềm tự hào về quê hương cho các thế hệ.

Chủ tịch UBND phường Bình Tân (bìa phải) Nguyễn Văn Sử trao 20 triệu đồng ủng hộ chương trình “Một triệu cây vì biển đảo Tổ quốc, vì quê hương Việt Nam xanh” đến ông Đặng Văn Khoa, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TPHCM. Ảnh: LÊ THOA

Với huy hiệu phường Bình Tân được thiết kế có hình ảnh cờ Đảng, cờ Tổ quốc và cột mốc ngày 1-7-2026, cùng với hình ảnh tòa nhà cao tầng, biểu tượng cho tiến trình đô thị hóa, hiện đại hóa, thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ cùng khát vọng vươn lên không ngừng của phường Bình Tân.

LÊ THOA