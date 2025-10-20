Giáo dục

Rà soát cơ sở vật chất trường lớp

SGGP

Đây là cơ sở để Sở GD-ĐT TPHCM xem xét, giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026-2027.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc cho biết, từ ngày 20-10, tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM phải thực hiện việc rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin về tình hình cơ sở vật chất của đơn vị, gồm diện tích, số lượng phòng học và phòng chức năng, diện tích đất/học sinh.

Trường học chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin. Sở GD-ĐT TPHCM sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp báo cáo sai so với thực tế. Tất cả thông tin sẽ được cập nhật đầy đủ vào hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành GD-ĐT.

THANH THU

