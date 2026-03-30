Hàng ngàn người dân, du khách tham dự lễ Nghinh Cô - Long Hải

Sáng nay 30-3 (tức 12-2 âm lịch), hàng ngàn người dân và du khách đã tập trung tại bãi biển Long Hải (TPHCM), phía trước Dinh Cô để tham gia nghi thức Nghinh Cô từ biển nhập điện.

Đông đảo người dân và du khách tham dự

Sau khi nhập điện là nghi lễ cúng Cô với điểm nhấn là diễn xướng hò bả trạo, tái hiện sinh động hoạt động ra khơi, đánh bắt của ngư dân; đồng thời thể hiện niềm tin, sự ngưỡng vọng và ước mong bình an, thuận lợi trong mỗi chuyến biển.

Nhờ chuẩn bị chu đáo, các phương án bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phân luồng giao thông và cứu hộ cứu nạn được triển khai hiệu quả, nên lễ hội năm nay diễn ra an toàn, văn minh, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách.

THÀNH HUY