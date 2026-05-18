MoMo và VCBNeo hợp tác bình dân hóa tài chính số

Hai bên phối hợp triển khai sản phẩm Ví trả sau, nhằm cung cấp giải pháp chi tiêu trước trả tiền sau với quy trình thuần số hóa, hỗ trợ người dùng tiếp cận nguồn vốn chính thống một cách nhanh chóng và an toàn.

Đại diện MoMo và VCBNeo ký kết hợp tác.

Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo), đơn vị thành viên thuộc hệ sinh thái Vietcombank.

Sản phẩm Ví trả sau do VCBNeo cấp hạn mức trên nền tảng MoMo mang đến một giải pháp tài chính đột phá khi kết hợp giữa hạn mức linh hoạt lên đến 20 triệu đồng và quy trình phê duyệt tức thời. Khách hàng có thể dễ dàng kích hoạt dịch vụ ngay khi có nhu cầu, 24/7 mà không cần chờ đợi tại quầy, đáp ứng ngay lập tức tại thời điểm có nhu cầu thanh toán, đa dạng từ hóa đơn thiết yếu đến mua sắm trực tuyến.

Sử dụng công nghệ AI và Machine Learning, Ví trả sau loại bỏ rào cản của các thủ tục truyền thống như chứng minh thu nhập hay giấy tờ phức tạp

Đặc biệt, sự cộng hưởng giữa nền tảng công nghệ bảo mật đa lớp của MoMo và tiêu chuẩn quản trị rủi ro khắt khe của VCBNeo, đảm bảo tính an toàn tuyệt đối, giúp người dùng hoàn toàn an tâm khi trải nghiệm các dịch vụ tín dụng số chính thống.

Ông Đỗ Quang Thuận, Phó Chủ tịch Điều hành HĐQT và Phó Tổng Giám đốc Thường trực MoMo chia sẻ: “Sau 5 năm, chúng tôi tự hào giúp hàng triệu sinh viên, công nhân và người lao động phổ thông lần đầu tiên xây dựng được lịch sử tín dụng trên hệ thống CIC quốc gia. Với mạng lưới hàng trăm ngàn điểm chấp nhận thanh toán, MoMo đã mang tài chính số đến gần hơn với đời sống. Tuy nhiên, hành trình này sẽ bứt phá mạnh mẽ hơn khi chúng tôi tìm được đối tác đồng điệu về tầm nhìn và quyết liệt về công nghệ như VCBNeo.”

Để thiết lập mối quan hệ hợp tác này, VCBNeo đã thực hiện một cuộc cách mạng về quy trình vận hành. Khác với cách làm truyền thống, VCBNeo đã chủ động thực hiện quá trình transformation (chuyển đổi) toàn bộ mô hình phê duyệt và quản trị rủi ro sang thuần số hóa để tương thích với tốc độ của MoMo. Nhờ ứng dụng công nghệ AI và Machine Learning, Ví trả sau loại bỏ hoàn toàn rào cản của các thủ tục phức tạp giấy tờ vật lý, khoảng cách và thời gian. Hạn mức tín dụng được xét duyệt nhanh chóng dựa trên hành vi sử dụng và lịch sử chi tiêu, giúp người dùng tiếp cận nguồn tài chính tức thời.

“VCBNeo, với thông điệp “Digital For All”, sẽ triển khai mạnh mẽ các giải pháp ngân hàng số và một trong các hướng đi chủ đạo là tham gia và trở thành ngân hàng tài trợ, cung ứng vốn cho khách hàng dựa trên nền tảng Fintech. Sự hợp tác này không chỉ dừng lại ở việc ra mắt một sản phẩm tiêu dùng số mà là cách chúng tôi thể hiện cam kết xây dựng những sản phẩm tài chính số minh bạch, dễ tiếp cận và lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm”, ông Nguyễn Anh Tuấn , Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc VCBNeo chia sẻ.

BÌNH LÂM