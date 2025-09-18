RHYDER ra mắt "Sau cơn suy", khởi động dự án âm nhạc lớn nhất sự nghiệp

Tối 18-9, nghệ sĩ RHYDER vừa chính thức ra mắt MV "Sau cơn suy" - sản phẩm mở màn cho dự án âm nhạc lớn nhất trong sự nghiệp của anh từ trước đến nay.

RHYDER trưởng thành hơn qua "Sau cơn suy"

Nam ca sĩ chia sẻ, ý tưởng chủ đạo cho MV, cũng như dự án sắp tới của anh sẽ là một thế giới hậu - tương lai; nơi các thiết bị, công nghệ hiện đại của một thời huy hoàng đều phủ lớp gỉ sét của thời gian.

Thông điệp ca khúc truyền tải là “khởi động” lại cuộc sống sau vòng lặp của những nỗi buồn triền miên. Tương tự như âm nhạc, sẽ có những mới mẻ mà RHYDER mang đến cho khán giả trong dự án lần này.

“Viễn cảnh trong MV gợi sự trống trải, hoài niệm nhưng không bí bách, gò bó. Phía sau tàn tích của một thế giới từng huy hoàng là khoảng không gian rộng lớn, gợi mở về sự tái tạo. Tôi tin rằng thế giới tinh thần của chúng ta cũng vậy, sẽ có những lúc cần “xóa trắng” mọi cảm xúc, kỳ vọng để tìm lại chính mình”, RHYDER chia sẻ.

Về phần âm nhạc, Sau cơn suy có tiết tấu chậm, đặt trọng tâm vào trải nghiệm cảm xúc, thay vì tập trung kỹ thuật hay flow.

RHYDER (tên thật Nguyễn Quang Anh) là ca sĩ, rapper. RHYDER theo đuổi dòng nhạc Rap/HipHop, R&B, Pop, Melodic, Ballad, Rock mang màu sắc hiện đại. Nam ca sĩ ghi dấu ấn mạnh mẽ với công chúng qua Rap Việt, và đặc biệt là trong chương trình Anh Trai “Say Hi” với nhiều bản hit như Anh biết rồi, Chịu cách mình nói thua…

THU HƯƠNG