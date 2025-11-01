Hoa hậu Mai Phương "bắt tay" 4 nghệ sĩ quốc tế trong album đầu tay

Sau hơn một năm luyện tập và hoàn thiện kỹ năng, Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương chính thức ra mắt album song ngữ đầu tay. Đặc biệt, cô kết hợp cùng 4 nghệ sĩ quốc tế trong dự án này.

Hoa hậu Mai Phương ra mắt album "A Beautiful Mess", chính thức trở thành ca sĩ

Tối 31-10, Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương tổ chức showcase giới thiệu album âm nhạc đầu tay mang tên A Beautiful Mess. Nữ nghệ sĩ tự tin trình diễn “QUEENERGY” - ca khúc thể hiện tinh thần mạnh mẽ, độc lập và nguồn năng lượng tự chủ của người phụ nữ hiện đại.

Ngay từ tiết mục mở màn, khán giả đã chứng kiến một Mai Phương hoàn toàn mới: quyết liệt, tràn đầy năng lượng. Kết hợp vũ đạo với sàn diễn được thiết kế đặc biệt, Mai Phương cho thấy khả năng làm chủ không gian sân khấu, giọng hát và vũ đạo ổn định.

Hoa hậu Mai Phương khẳng định khả năng trình diễn sân khấu

Mỗi bài hát trong album được phát triển với phong cách riêng nhưng vẫn tạo thành một mạch cảm xúc liên tục. Sự phân bổ tiết tấu, lựa chọn phối khí và cấu trúc bài hát cho thấy một nỗ lực rõ rệt trong việc cân bằng giữa yếu tố giải trí và định hình màu sắc nghệ sĩ.

A Beautifull Mess quy tụ 4 nghệ sĩ quốc tế: Awrii - nhạc sĩ nổi tiếng đến từ Quốc đảo Curaçao, góp giọng rap trong No More No More; SYA - rapper Malaysia, kết hợp cùng Mai Phương trong Corset; Danilla - ca sĩ kiêm nhạc sĩ Indonesia, mang âm hưởng jazz-pop lãng mạn vào Moonwalk và F.Hero - rapper - nhà sản xuất Thái Lan, đem năng lượng hiphop bùng nổ trong IMperfect. Những kết hợp này không chỉ mở rộng màu sắc âm nhạc mà còn cho thấy cách dự án chủ động tìm kiếm sự tương tác giữa các phong cách khác nhau, tạo ra những điểm nhấn chuyên môn trong phần hòa âm, sáng tác và trình diễn.

Các nghệ sĩ quốc tế đồng hành cùng Mai Phương trong album đầu tiên

Những sự hợp tác với các nghệ sĩ quốc tế mang đến màu sắc âm nhạc đa dạng, từ rap, hiphop đến jazz-pop, tạo ra những điểm nhấn chuyên môn rõ rệt trong hòa âm, sáng tác và trình diễn, góp phần mở ra những kết nối thú vị giữa âm nhạc Việt Nam và các xu hướng quốc tế, đồng thời tăng tính tiếp cận của sản phẩm với tệp khán giả đa dạng.

A Beautiful Mess của Mai Phương do DTAP đảm nhiệm giám đốc âm nhạc, được sản xuất bởi team producer INUS. Trong suốt quá trình học sáng tác, tự thu âm và làm việc cùng team producer INUS, Mai Phương đã thể hiện sự quyết tâm và tinh thần nghiêm túc, điều này cũng giúp ê-kíp hoàn thiện album đầu tay một cách chỉn chu nhất.

TIỂU TÂN