Thủ đô rợp cờ hoa trước “concert” quốc gia 2-9

Những ngày này, Hà Nội khoác lên mình diện mạo rực rỡ trong không khí chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Trên các trục đường chính như Tràng Tiền, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, cờ đỏ sao vàng tung bay, panô, áp phích cổ động được trang trí đồng bộ, tạo nên bức tranh thị giác tràn đầy sức sống.

Hàng loạt hoạt động ý nghĩa

Tại các quán cà phê dọc phố trung tâm, du khách trong và ngoài nước ngồi kín chỗ, vừa thưởng thức hương vị Hà Nội, vừa cảm nhận nhịp sống rộn ràng của thủ đô trước thềm đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, hay còn được cộng đồng gọi với cái tên “concert” quốc gia 2-9. “Hà Nội những ngày này vừa trang nghiêm, vừa rộn ràng. Dạo phố, nhìn những hàng cờ rực đỏ, tôi cảm thấy không khí kỷ niệm thật thiêng liêng và gần gũi”, ông Nguyễn Hồng Minh, du khách đến từ TPHCM, chia sẻ.

Du khách quốc tế hào hứng với không khí rực rỡ cờ hoa ở Hà Nội

Sở Du lịch Hà Nội ghi nhận lượng khách vào dịp lễ tăng mạnh, các điểm đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, Nhà hát Lớn, Quảng trường Ba Đình luôn đông đúc. Du khách đặc biệt quan tâm tới các “địa chỉ đỏ” như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam… Nhiều chương trình nghệ thuật, triển lãm cũng tạo thêm điểm nhấn, trong đó có không gian trưng bày di tích cách mạng tại Hoàng thành Thăng Long và các buổi biểu diễn nghệ thuật ngoài trời. Một điểm mới mẻ thu hút du khách là đoàn tàu “Hà Nội 5 cửa ô” với phong cách hoài cổ. “Tôi rất bất ngờ khi được trải nghiệm một Hà Nội xưa cũ trên tàu, lại vừa ngắm phố phường qua góc nhìn khác biệt, khiến tôi thêm yêu Hà Nội”, chị Phạm Thị Thu Hằng (phường Láng - Hà Nội) bày tỏ.

Nhằm phục vụ đông đảo người dân và du khách, các bảo tàng lớn như Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, và đặc biệt là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đều mở cửa miễn phí trong 4 ngày nghỉ lễ.

Nhiều du khách nước ngoài có mặt tại Hà Nội thời điểm này cũng không giấu sự thích thú, hào hứng khi tận hưởng không khí rộn ràng tưng bừng cờ hoa. Một du khách người Anh cho biết đã từng đến Việt Nam vài lần và năm nay, Hà Nội “rất khác biệt” so với những gì anh từng trải nghiệm trước đây, đặc biệt với hình ảnh đường phố phủ kín cờ đỏ sao vàng. Không dừng lại ở đó, không gian phố cổ những ngày này cũng trở nên sống động hơn với sự gia tăng vô số cửa hàng bán đồ lễ hội như cờ Tổ quốc, áo đỏ hay nón lá trang trí.

Khách sạn kín phòng

Trên một số trang web, lượt tìm kiếm chỗ nghỉ của du khách quốc tế tại Hà Nội trong dịp lễ tăng vọt. Theo Sở Du lịch Hà Nội, tại thời điểm cuối tháng 8, các khách sạn 2-4 sao và homestay nội thành gần như kín phòng, chỉ còn một số ít ở phân khúc 5 sao. Trên các nền tảng trực tuyến, “du lịch Hà Nội” trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trước thềm 2-9. Nhiều du khách ráo riết tìm phòng quanh khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình - nơi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành.

Trong dịp đặc biệt này, Sở Du lịch Hà Nội cùng nhiều doanh nghiệp lữ hành đã giới thiệu các tour được thiết kế riêng gắn với sự kiện 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh. Những hành trình này không chỉ giúp du khách tận hưởng bầu không khí trọng đại của thủ đô, mà còn mở ra trải nghiệm văn hóa, lịch sử giàu ý nghĩa. Một trong những sản phẩm nổi bật là tour “Xem diễu binh - ghé thăm kho tàng lưu giữ ký ức quốc gia”. Du khách được lưu trú tại khách sạn 4 sao gần khu vực tổ chức, thuận tiện tham dự sự kiện và khám phá trung tâm Hà Nội. “Điểm nhấn của tour là chuyến tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam với hơn 150.000 hiện vật, áp dụng công nghệ 3D mapping, mã QR, tạo nên trải nghiệm khác biệt”, ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Vietravel Hà Nội, thông tin.

THU HÀ