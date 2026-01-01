Rực rỡ sắc màu lễ hội diều khổng lồ ở xã Phước Hải

Chiều 1-1-2026, tại Quảng trường Tương lai Phước Hải (xã Phước Hải, TPHCM), lễ hội diều khổng lồ với chủ đề sinh vật biển đã chính thức khai mạc, chào mừng Tết Dương lịch 2026. Lễ hội do UBND xã Phước Hải phối hợp với Câu lạc bộ Diều khổng lồ Phước Hải tổ chức.

Lễ hội diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 1 đến 4-1. Trong thời gian này, ban tổ chức trưng bày và thả 120 lượt diều khổng lồ với nhiều kích cỡ, dài từ 20m đến 60m, mang hình dáng và màu sắc đa dạng. Nổi bật trong số đó là các mẫu diều hình cá ông, bạch tuộc với gam màu sặc sỡ, thu hút sự chú ý của người xem.

Du khách thích thú chụp ảnh với những cánh diều khổng lồ tại lễ hội diều Phước Hải. Ảnh: QUANG VŨ

Không gian khu vực thả diều được trang trí bằng nhiều loại cờ đủ màu sắc, tạo nên khung cảnh sống động, vui nhộn và trở thành điểm check-in thu hút đông đảo người dân, du khách.

Ngay trong ngày khai mạc, lễ hội diều khổng lồ đã thu hút hàng ngàn người dân địa phương và du khách đến tham quan, chụp ảnh, hòa mình vào không khí lễ hội đầu năm mới.

Các thành viên CLB diều khổng lồ Phước Hải tham gia trình diễn diều. Ảnh: QUANG VŨ

Theo ban tổ chức, lễ hội là dịp để người dân và du khách chiêm ngưỡng những cánh diều khổng lồ đầy màu sắc, với nhiều hình thù độc đáo.

Khoảng 120 lượt diều sẽ được thả trong 4 ngày lễ hội để phục vụ nhân dân và du khách khi đến Phước Hải. Ảnh: QUANG VŨ

Tham gia lễ hội có 10 nghệ nhân đến từ Câu lạc bộ Diều khổng lồ Phước Hải, trực tiếp trình diễn kỹ thuật thả diều điêu luyện, góp phần tạo nên bầu không khí sôi động, náo nhiệt.

Những cánh diều khổng lồ và rực rỡ màu sắc bay rợp trời Phước Hải. Ảnh: QUANG VŨ

Lễ hội diều khổng lồ tại Phước Hải không chỉ là hoạt động vui chơi, giải trí trong dịp Tết Dương lịch mà còn là dịp để người dân địa phương và du khách giao lưu, gặp gỡ, qua đó góp phần gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương.

QUANG VŨ