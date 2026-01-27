Nghệ nhân tăng tốc làm linh vật ngựa cho đường hoa Nguyễn Huệ

Các đơn vị thiết kế, chế tác và thi công đang tăng tốc làm các linh vật ngựa để kịp tiến độ cho đường hoa năm nay.

Không khí chuẩn bị cho đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 đang bước vào giai đoạn cao điểm khi hai hệ linh vật ngựa được đồng thời hoàn thiện tại hai xưởng chế tác khác nhau. Những tạo hình đầu tiên dần lộ diện, sẵn sàng cho ngày thi công ngoài hiện trường.

Từ những vật liệu đơn sơ, thân thiện với môi trường, công nhân đã chế tác nên lớp ngoài bao phủ linh vật đặc sắc

Theo kế hoạch, Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ thi công từ ngày 28-1 đến 15-2-2026 để sẵn sàng chào đón người dân và du khách trong dịp Tết Bính Ngọ.

Tại xưởng chế tác của nghệ nhân Văn Tòng (phường An Phú Đông, TPHCM), linh vật ngựa chủ đạo của đường hoa đã cơ bản thành hình. Theo nghệ nhân Văn Tòng, sau khoảng một tháng thi công, khối lượng công việc đã đạt hơn 70%; dự kiến khoảng một tuần nữa, các bộ phận mô hình sẽ được vận chuyển ra đường hoa Nguyễn Huệ để lắp ráp hoàn thiện.

Công nhân mỹ thuật trang trí hoa văn cho các chú ngựa tại xưởng của nghệ nhân Văn Tòng

Linh vật có kích thước cao 7 m, dài 9 m, khi trưng bày sẽ đặt trên bệ cao 4 m, lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa Thánh Gióng cưỡi về trời. Mô hình được chế tác từ mút xốp, chia thành nhiều phần rời để thuận tiện thi công, sau đó gắn hoàn chỉnh trên khung sắt – thép chịu lực. Linh vật có tông vàng chủ đạo, tổng trọng lượng khoảng 2 tấn.

Một số linh vật ngựa tại các tiểu cảnh đã được phủ sơn, với màu sắc rực rỡ chờ vận chuyển về đường hoa Nguyễn Huệ lắp đặt

Nghệ nhân Văn Tòng cho biết, trong suốt 10 năm đảm nhiệm thi công linh vật chính cho đường hoa Nguyễn Huệ, phần đầu ngựa luôn là khâu khó nhất. “Đây là chi tiết đòi hỏi thợ tay nghề cao để thể hiện được thần thái dũng mãnh, khí chất của chiến mã”, ông chia sẻ.

Nghệ nhân Văn Tòng gắn bó 12 năm với đường hoa Nguyễn Huệ, 10 năm liên tiếp thi công linh vật

Bên cạnh linh vật ngựa, xưởng của nghệ nhân Văn Tòng còn thực hiện đèn kéo quân cỡ lớn thuộc đại cảnh “Rực rỡ miền ký ức”. Công trình có chiều cao hơn 6 m, đường kính 6,4 m, với trục xoay liên tục tái hiện các sinh hoạt dân gian ngày tết, góp phần tôn vinh giá trị truyền thống và bản sắc văn hóa Việt.

Song song đó, tại một xưởng chế tác khác, đại cảnh cuối mang tên “Giang sơn cẩm tú” cũng đang được gấp rút hoàn thiện. Hạng mục này do ông Đỗ Thái Bình (phường Hiệp Bình, TPHCM) và cộng sự phụ trách, gồm 9 linh vật ngựa vĩnh cửu trong tư thế phi nước đại.

Linh vật ngựa vĩnh cửu trong tư thế phi nước đại



Gần 20 công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các linh vật ngựa. Mỗi chú ngựa được thi công tỉ mỉ từng chi tiết để đạt độ sắc nét và hiệu ứng thẩm mỹ cao nhất.

Những linh vật ngựa đang dần hoàn thiện

Sau hơn hai tháng thi công qua nhiều công đoạn phức tạp, tiến độ hiện đạt khoảng 70% và dự kiến hoàn tất cuối tuần này. Mỗi ngày, khoảng 50 nhân sự chia thành các bộ phận điêu khắc, mỹ thuật, cơ khí và vật tư đang tăng ca đến 23 giờ đêm để kịp tiến độ.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 hứa hẹn mang đến một không gian xuân giàu biểu tượng, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Với chủ đề “Xuân hội tụ – Vững bước vươn mình”, đường hoa Nguyễn Huệ 2026 đánh dấu điểm mới khi lần đầu tiên tổ chức hai “phiên bản” ngày và đêm trên cùng một không gian. Ban ngày, các đại cảnh hướng tới sắc màu tươi sáng, hình khối mềm mại; khi đêm xuống, toàn bộ không gian được nâng tầm bằng hệ thống chiếu sáng đa lớp, tạo chiều sâu thị giác và hiệu ứng chuyển động sinh động.

