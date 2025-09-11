Rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến cuộc sống

Tuyến đường dài 4,5km này được kỳ vọng sẽ giải tỏa áp lực giao thông, kết nối thuận tiện hơn với các trục chính, đồng thời mang đến diện mạo hạ tầng mới cho khu vực Tây Bắc thành phố, được người dân rất mong đợi. Vì vậy, việc TPHCM khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết chỉ sau vài ngày được ban hành cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của thành phố trong cải thiện bộ mặt đô thị.

Không chỉ ở những dự án lớn, sự khẩn trương ấy còn được thể hiện ngay trong những công việc thường nhật, gần gũi với người dân. Dịp Quốc khánh 2-9 vừa qua, trong khi nhiều người dân đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ, các tổ công tác từng khu phố, ấp ở TPHCM nói riêng và cả nước nói chung, vẫn tất bật đối chiếu danh sách và chi tiền quà tặng cho người dân. Việc cán bộ làm việc xuyên lễ để bà con được nhận phần quà ý nghĩa, đúng dịp là minh chứng rõ nét cho tinh thần “vì dân phục vụ”.

Tinh thần “vì dân phục vụ” còn được áp dụng trong những đề án mang tầm quốc gia. Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia cũng là một ví dụ điển hình. Đây là một đề án mang tính cách mạng, thay đổi thói quen hành chính hàng chục năm, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, đã len lỏi vào từng ngõ ngách đời sống.

Hàng triệu người dân đã quen với việc dùng căn cước công dân gắn chip để khám chữa bệnh và thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến. Đây là kết quả của một quá trình chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ và sự vào cuộc đồng bộ, nhịp nhàng của các bộ, ngành, địa phương.

Sự chuyển mình này bắt nguồn từ sự thay đổi trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và yêu cầu phải nâng cao năng lực phản ứng chính sách. Thay vì chỉ chờ hướng dẫn chi tiết, các đơn vị đã chủ động rà soát, đánh giá để triển khai ngay khi chủ trương được thông qua.

Để thực hiện được những yêu cầu ấy, đội ngũ cán bộ, công chức phải luôn ở trạng thái bật “chế độ sẵn sàng”. Từ cán bộ công an khu vực ngày đêm đi từng nhà để định danh điện tử, hướng dẫn người dân làm thủ tục trực tuyến đến cán bộ phường, khu phố trực xuyên lễ để kịp thời trao quà cho bà con. Đội ngũ tham mưu luôn sẵn sàng tiếp nhận các chỉ đạo mới để tham mưu các giải pháp triển khai…

Chính sự chuyển mình quyết liệt của bộ máy cùng đội ngũ cán bộ, công chức đã và đang tạo ra những giá trị thiết thực, giúp khoảng cách giữa chủ trương, chính sách và cuộc sống ngày càng được rút ngắn, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

THU HƯỜNG