Sắc xuân rộn ràng trong Ngày hội Tết Việt

Ngày 24-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức Ngày hội Tết Việt năm 2026 với chủ đề “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình”.

Trao quà tết đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phú Nhuận

Ngày hội đã diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa sôi nổi như: trao quà tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hội thi trang trí cành mai – cành đào, các sân chơi dân gian vui nhộn.

Tại ngày hội, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường trao tặng quà tết đến 150 hộ gia đình đoàn viên, hội viên, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, tổ chức bữa cơm Đoàn kết - Nghĩa tình và Phiên chợ 0 đồng để tạo không khí xuân ấm áp, vui tươi, đầm ấm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 200 triệu đồng.

Các hộ gia đình nhận quà tết tại ngày hội
Trao chăm lo hàng tháng đến gia đình người dân đặc biệt khó khăn

Tại ngày hội, ông Đinh Gia Huỳnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận chia sẻ, thông qua Ngày hội Tết Việt năm 2026, lãnh đạo phường hy vọng mỗi người dân tham dự sẽ cảm nhận trọn vẹn hương vị Tết Việt đậm đà bản sắc dân tộc.

Tham gia thi trang trí cành mai, cành đào tại ngày hội
Trao giải hội thi trang trí cành mai, cành đào
