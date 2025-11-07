Saigon Co.op khẩn cấp chi viện hàng thiết yếu cho vùng bão lũ

Trước những đợt mưa bão lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) đã khẩn trương kích hoạt gói hỗ trợ khẩn cấp, huy động hàng chục tấn hàng hóa thiết yếu cùng lực lượng nhân viên đến vùng tâm bão.

Co.opmart Quy Nhơn là nơi trú ấn an toàn, cung cấp điện sạc thiết bị di động trong lúc mất điện diện rộng

Hoạt động nằm trong chương trình vì cộng đồng Co.op Care – nền tảng nhân văn được Saigon Co.op duy trì nhiều năm nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn sau thiên tai.

Ứng phó nhanh – Giữ vững mạch hàng hóa và bình ổn thị trường

Phát huy tinh thần hợp tác xã “cùng làm, cùng chia, cùng phát triển”, Saigon Co.op luôn đặt lợi ích cộng đồng song hành với mục tiêu kinh doanh bền vững. Ngay khi có cảnh báo bão, hệ thống đã chủ động dự trữ hàng hóa, huy động nhân lực, phương tiện vận chuyển và điều phối logistics trên toàn quốc. Mỗi siêu thị, kho hàng trở thành “điểm kết nối an sinh” sẵn sàng kích hoạt khi cộng đồng cần.

Co.opmart Quảng Bình phối hợp cùng Sở Công thương tỉnh cứu trợ đồng bào gặp khó khăn do thiên tai

Với thế mạnh logistics và mạng lưới hơn 800 điểm bán trên toàn quốc, Saigon Co.op đã hình thành “hệ thống an sinh linh hoạt” có thể triển khai đồng bộ từ trung tâm đến địa phương chỉ trong vài giờ. Hàng hóa cứu trợ gồm gạo, mì ăn liền, nước uống, bánh mì, hàng nhãn riêng Co.op… được điều chuyển từ các kho trung tâm, phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ và chính quyền địa phương, hướng về các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng…

Chỉ trong vài giờ sau khi bão số 13 đổ bộ, hơn 1.000 phần quà cứu trợ đã được xuất cấp đến Quy Nhơn, Huế, Tam Kỳ – những khu vực chịu thiệt hại nặng về điện, nước và hạ tầng dân sinh, góp phần giúp người dân sớm khắc phục khó khăn trước mắt. Saigon Co.op đồng thời kiên định giữ giá bình ổn, tăng dự trữ và đa dạng nguồn cung nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng liền mạch – người dân mua đủ, đúng giá, không tăng giá bất thường.

Co.opmart Quy Nhơn bố trí khu vực sạc điện và nghỉ tạm ngay trong siêu thị, giúp bà con duy trì liên lạc và an tâm hơn giữa tâm bão

Nhờ điều tiết linh hoạt giữa giá bán, nguồn cung và lượng hàng dự trữ, Saigon Co.op tiếp tục trở thành “vùng đệm ổn định giá” trong hệ thống bán lẻ, góp phần giữ nhịp thị trường và duy trì an sinh hàng hóa trong mọi tình huống khẩn cấp. Giữ giá bình ổn không chỉ là kinh doanh có trách nhiệm, mà còn là cam kết xã hội với hàng triệu người tiêu dùng Việt.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia – Chung tay vì cộng đồng

Cùng với hoạt động cứu trợ khẩn cấp, Saigon Co.op đang phối hợp với các cơ quan, tổ chức và đối tác triển khai chương trình “Phiên chợ Nhân ái – Siêu thị 0 đồng” tại 5 địa phương bị ảnh hưởng nặng, dự kiến diễn ra từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026.

Mỗi phiên chợ sẽ phục vụ các hộ dân khó khăn, mang đến cơ hội mua sắm hàng thiết yếu với giá 0 đồng, giúp bà con chuẩn bị đón Tết đủ đầy sau một năm vất vả vì thiên tai.

Nhân viên Co.opmart Huế đóng gói hàng cứu trợ, bảo đảm đến tay người dân sớm nhất

Trước đó, cuối tháng 10, Công đoàn Saigon Co.op đã phát động phong trào quyên góp trong toàn hệ thống, huy động được 980 triệu đồng tiền mặt gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM để hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ. Đây là hành động nối dài truyền thống nhân ái và tinh thần “lá lành đùm lá rách” của hơn 15.000 cán bộ, nhân viên Saigon Co.op.

Toàn hệ thống đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ, các đoàn thể địa phương, nhà hảo tâm và tổ chức thiện nguyện, huy động lực lượng vận chuyển hàng cứu trợ đến vùng sâu, vùng ngập nặng, bất chấp địa hình chia cắt, bảo đảm hàng hóa tiếp cận nhanh chóng và an toàn đến tay người dân gặp nạn.

Nhiều điểm bán như Co.opmart Quy Nhơn, An Nhơn, Tuy Hòa, Quảng Trị, Huế, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hải Phòng cùng các cửa hàng Co.op Food, Co.op Smile tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Bắc đã kiên cường bám trụ trong mưa bão, duy trì hoạt động liên tục, vừa là nơi cung cấp hàng hóa thiết yếu, vừa là “điểm tựa an sinh” cho cộng đồng. Một số siêu thị còn mở cửa đón người dân trú ngụ an toàn, cung cấp nước uống và hỗ trợ sạc điện trong những ngày mất điện diện rộng.

Saigon Co.op đảm bảo chuỗi cung ứng liền mạch – dân mua đủ, đúng giá, không thiếu, không tăng ngay trong tình huống cấp bách

Trải qua hơn 35 năm đồng hành cùng người tiêu dùng, Saigon Co.op không chỉ là doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu mà còn là biểu tượng của tinh thần tương thân tương ái. Trong bối cảnh thiên tai ngày càng khốc liệt, doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc bảo đảm an sinh xã hội, bình ổn thị trường và củng cố niềm tin người Việt dành cho hàng Việt. Với bản lĩnh của doanh nghiệp Việt hiện đại và tinh thần hợp tác xã, Saigon Co.op đang kiên định trên hành trình phát triển kinh tế gắn liền với trách nhiệm cộng đồng, lan tỏa giá trị nhân văn và góp phần xây dựng nền kinh tế tự cường, bền vững và nhân ái cho đất nước.

MINH XUÂN