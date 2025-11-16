Doanh nghiệp kiên trì đổi mới nâng tầm thực phẩm Việt

Chương trình quảng diễn miến xào của Công ty CP thực phẩm Bình Tây và biểu diễn nghệ thuật của nghệ sĩ Mai Đình Tới tại chương trình

Tuần lễ không chỉ là ngày hội sản phẩm Việt chất lượng cao mà còn ghi nhận nỗ lực đổi mới công nghệ, chuẩn hóa quy trình và nâng cấp chuỗi giá trị của nhiều doanh nghiệp trong bối cảnh TPHCM đẩy mạnh “xanh hóa” ngành công nghiệp thực phẩm.

Đổi mới công nghệ để giữ trọn hương vị Việt

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, nhấn mạnh ngành chế biến lương thực – thực phẩm tiếp tục được thành phố xác định là một trong những trụ cột quan trọng của công nghiệp đô thị.

Theo bà, doanh nghiệp không chỉ cần mở rộng thị trường mà phải nâng giá trị sản phẩm bằng đổi mới công nghệ, bảo đảm an toàn, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu của kinh tế xanh. Tinh thần này thể hiện rõ tại sự kiện năm nay khi nhiều doanh nghiệp mang đến các giải pháp chế biến và bảo quản hiện đại, hướng đến thị trường xuất khẩu.

Trong số đó, Công ty cổ phần Thực phẩm Bình Tây gây chú ý bởi sự mạnh dạn đầu tư vào công nghệ tiên tiến.

Ngoài hơn 120 sản phẩm chủ lực – trong đó nhiều mặt hàng đã xuất khẩu sang thị trường quốc tế – Bình Tây lần đầu tiên công bố đưa công nghệ đóng gói Tetra Pak Recart vào sản xuất, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững.

Các chương trình khuyến mãi lớn của Saigon Co.op thu hút khách hàng mua sắm

Chia sẻ tại sự kiện, bà Lê Thị Giàu, Chủ tịch HĐQT Công ty Bình Tây, cho biết câu hỏi lớn nhất suốt nhiều năm làm nghề là: “Làm sao để món ăn Việt giữ nguyên hương vị mà vẫn bảo quản tự nhiên, an toàn và đủ tiêu chuẩn xuất khẩu?”.

Trăn trở đó đã dẫn doanh nghiệp đến quyết định đầu tư Tetra Pak Recart – một trong những công nghệ đóng gói tiên tiến nhất hiện nay. Công nghệ này cho phép thực phẩm được xử lý hoàn toàn tự nhiên, không dùng chất bảo quản, giữ trọn hương vị tinh khiết của món ăn truyền thống và giảm thiểu tác động môi trường nhờ bao bì có thể tái chế.

Từ nước dùng, súp, phở, bún cho đến đồ chay, món mặn – nhiều nhóm sản phẩm đang được Bình Tây nghiên cứu chuẩn hóa theo công nghệ mới.

“Không chỉ để bán, mà để bảo tồn tinh hoa ẩm thực Việt bằng phương pháp hiện đại hơn, xanh hơn”, bà Giàu nói. Đây cũng là thông điệp nổi bật của tuần lễ xúc tiến năm nay: giữ bản sắc Việt bằng sáng tạo công nghệ Việt.

Hiện doanh nghiệp đã và đang trực tiếp tham gia nhiều chương trình xúc tiến thương mại do Bộ Công thương và TPHCM tổ chức. “Mỗi lần tham dự, tôi lại củng cố niềm tin rằng doanh nghiệp Việt đủ khả năng cạnh tranh toàn cầu nếu dám nghĩ khác và dám đổi mới. Công nghệ chính là cánh cửa để món ăn Việt đến với nhiều gia đình trên thế giới,” bà chia sẻ.

Thúc đẩy hệ sinh thái thực phẩm xanh – sạch

Tuần lễ Xúc tiến ngành công nghiệp thực phẩm năm 2025 không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm mới mà còn là sự kiện mang ý nghĩa chiến lược đối với TPHCM trong bối cảnh mở rộng địa giới hành chính và định hướng phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm.

Theo đại diện Sở Công thương, với 150 gian hàng và hệ thống hoạt động phong phú, sự kiện tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, kết nối đối tác phân phối, đồng thời mở rộng chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ trên phạm vi cả nước.

Không gian trưng bày nước mắm, gia vị, khu trải nghiệm ẩm thực, gian hàng OCOP của các tỉnh, cùng hoạt động kết nối giao thương… cho thấy nỗ lực của thành phố trong việc xây dựng hệ sinh thái tiêu dùng minh bạch, hiện đại và thân thiện môi trường.

Bên cạnh đổi mới từ phía doanh nghiệp sản xuất, xu hướng tiêu dùng xanh tại TPHCM cũng đang tạo áp lực tích cực lên toàn chuỗi cung ứng thực phẩm.

Nhiều hệ thống phân phối lớn như Saigon Co.op, SATRA và MM Mega Market đều đẩy mạnh lựa chọn sản phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng, bao bì thân thiện môi trường và đáp ứng tiêu chí phát triển bền vững. Đây là yếu tố quan trọng buộc doanh nghiệp chế biến thực phẩm phải cải tiến công nghệ từ vùng nguyên liệu đến khâu đóng gói – bảo quản.

Sản phẩm Việt ngày càng có vị thế tin cậy với người tiêu dùng trên trên thị trường toàn cầu

Trong số các nhà bán lẻ, Saigon Co.op là đơn vị đi đầu với hàng loạt chương trình “xanh hóa giỏ hàng người Việt”, khuyến khích khách hàng giảm nhựa dùng một lần, ưu tiên trưng bày sản phẩm đạt tiêu chí xanh, áp dụng truy xuất nguồn gốc QR-code và mở rộng hợp tác với các đơn vị kiểm định quốc tế.

Việc Saigon Co.op ký kết với Hiệp hội Quản lý An toàn Thực phẩm Nhật Bản (JFSM) nhằm chuẩn hóa chất lượng theo tiêu chuẩn Nhật Bản góp phần hình thành mặt bằng mới về chất lượng hàng hóa trên thị trường, qua đó gián tiếp thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất – trong đó có nhiều đơn vị đang tham gia tuần lễ xúc tiến – tiếp tục nâng cao công nghệ và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng hiện đại.

Đại diện Sở Công thương nhận định, việc chuẩn hóa món ăn truyền thống bằng công nghệ tiên tiến giúp sản phẩm Việt có thêm cơ hội thâm nhập các thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Đây là hướng đi phù hợp với chiến lược phát triển ngành công nghiệp thực phẩm theo hướng giá trị gia tăng cao, bền vững và hội nhập sâu rộng.

“Chúng tôi tin rằng sự đồng hành giữa cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp sẽ tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, hình thành hệ sinh thái thực phẩm năng động, sáng tạo và hội nhập”, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM nhấn mạnh.

Tuần lễ xúc tiến năm nay vì thế không chỉ là nơi hội tụ sản phẩm Việt chất lượng cao mà còn thể hiện rõ dấu ấn phát triển của ngành công nghiệp thực phẩm TPHCM – nơi những giá trị truyền thống được nâng đỡ bởi công nghệ hiện đại.

Sự xuất hiện của các doanh nghiệp tiên phong như Bình Tây cho thấy ngành thực phẩm Việt đang đi đúng hướng: xanh hơn – sạch hơn – chuẩn hóa hơn – và hội nhập mạnh mẽ hơn.

MINH XUÂN