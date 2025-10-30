Saigon Co.op tung “Triệu deal tri ân” – Mở màn mùa mua sắm cao điểm cuối năm

Từ ngày 30-10 đến 19-11-2025, Saigon Co.op khởi động chương trình “Tin yêu chọn Co.op – Triệu deal tri ân” với hàng ngàn ưu đãi lớn nhất trong năm, tặng 30.000 phần quà miễn phí và giảm giá đến 50% trên toàn hệ thống hơn 800 điểm bán. Đây không chỉ là chiến dịch kích cầu mà còn là thông điệp tri ân khách hàng đã đồng hành cùng thương hiệu bán lẻ Việt suốt 36 năm qua.

Khách hàng tin tưởng lựa chọn thực phẩm tươi sống tại Saigon Co.op nhờ chất lượng ổn định và giá hợp lý

Ưu đãi ngập tràn – lợi ích thật đến từng giỏ hàng

Ngay ngày đầu khởi động, hàng chục ngàn khách hàng tại các Co.opmart, Co.opXtra, Co.opmart Pro trên toàn quốc đã hào hứng check-in nhận 30.000 phần quà phô mai Belcube Mango Passion miễn phí. Nhiều người tiêu dùng chia sẻ, đây là hoạt động “dễ thương” và thiết thực giữa mùa cao điểm giá cả tăng. “Tôi thường chọn mua hàng tại Co.opmart vì giá ổn định, hàng hóa rõ nguồn gốc và thường có quà tri ân như thế này”, chị Nguyễn Thị Kim Dung (phường Phước Long B, TPHCM) nói.

Hơn 30.000 phần quà phô mai Belcube sẽ được Saigon Co.op trao tận tay khách hàng trong ngày 1-11

Đại diện Saigon Co.op cho biết, chương trình “Triệu deal tri ân” năm nay được thiết kế dựa trên ba trục giá trị: thiết thực – tiết kiệm – dễ tiếp cận, nhằm giúp người tiêu dùng thực sự hưởng lợi. Hơn 5.000 mặt hàng giảm đến 50%, tập trung nhóm thực phẩm tươi sống, nhu yếu phẩm và hàng gia dụng. Nhiều sản phẩm rau VietGAP, GlobalGAP được áp dụng chương trình “mua 1 tặng 1” hoặc “đồng giá từ 9.900 đồng”, giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi tiêu trong mùa mua sắm cuối năm.

“Chúng tôi không chạy theo cuộc đua giá rẻ mà hướng đến giá trị thật, gắn lợi ích của người tiêu dùng với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Mỗi ưu đãi đều được thiết kế để khách hàng thấy rõ lợi ích và chất lượng sản phẩm”, đại diện Saigon Co.op chia sẻ.

Đặc biệt, hơn 4 triệu khách hàng thành viên được hưởng ưu đãi cộng thêm: hóa đơn từ 500.000 đồng tặng dầu hào Maggi bào ngư, 1 triệu đồng tặng ly sứ linh vật Coopo, và 2 triệu đồng tích lũy từ thứ Hai đến thứ Năm tặng bộ bàn ăn sứ 7 món. Chương trình triển khai song song online – offline, áp dụng cả tại siêu thị và kênh mua sắm trực tuyến.

Mở rộng hệ thống – lan tỏa giá trị hợp tác xã xanh và nhân văn

Không chỉ dừng ở ưu đãi mua sắm, Saigon Co.op tiếp tục thể hiện triết lý phát triển bền vững thông qua hàng loạt hoạt động cộng đồng. Khi mua sản phẩm OMO (Unilever) trong dịp này, khách hàng đã góp phần trồng 35.000 cây keo tại xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên, trong khuôn khổ dự án “Gieo triệu mầm xanh – Phủ vạn cánh rừng”. Dự án hướng tới mục tiêu 1 triệu cây xanh, góp phần phục hồi đất, cải tạo rừng và tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Hơn 99% mặt hàng nông sản của hàng nhãn riêng Saigon Co.op đạt chuẩn GlobalGAP

Đại diện Saigon Co.op cho biết, doanh nghiệp luôn kiên định với triết lý phát triển gắn trách nhiệm kinh tế và xã hội, lấy ba trụ cột chất lượng – minh bạch – trách nhiệm làm nền tảng thương hiệu. “Mỗi giỏ hàng không chỉ là giao dịch mua – bán, mà còn là hành động vì cộng đồng và môi trường”, vị này nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, ngày 30-10 tới, Saigon Co.op sẽ khai trương Co.opmart Thống Nhất tại Bcons City Mall – phiên bản siêu thị thế hệ mới tích hợp khu ẩm thực (Foodcourt) và ứng dụng công nghệ tự chọn thông minh. Đây là bước đi mở rộng mạng lưới tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Đông TPHCM, đồng thời thể hiện định hướng phát triển dài hạn: mở rộng quy mô đi cùng chất lượng phục vụ, số hóa vận hành để dẫn dắt bán lẻ Việt phát triển bền vững vì cộng đồng.

Người tiêu dùng cũng đánh giá cao sự chuyển mình của hệ thống. “So với nhiều siêu thị khác, Co.opmart có không gian thân thiện, dễ chọn hàng và luôn có sản phẩm Việt chất lượng. Tôi thấy rõ nỗ lực của họ trong việc giữ giá bình ổn và lan tỏa hàng Việt xanh”, anh Trần Quốc Hưng (phường Tân Phong, TPHCM) chia sẻ.

Với hơn 800 điểm bán trên toàn quốc, Saigon Co.op đang triển khai chuỗi chương trình hấp dẫn: “Tri ân đến mọi nhà – Hoàn tiền 5%” (giảm đến 49% cho các nhóm hàng thực phẩm, hóa phẩm, gia dụng kèm hoàn tiền tối đa 50.000 đồng cho khách hàng thành viên), “Tuần lễ tươi ngon” với nhóm hàng nhãn riêng và Tick Xanh Trách Nhiệm giảm 35%, “Deal khủng cuối tuần” giảm đến 50% và chương trình trực tuyến “Mua càng nhiều giảm càng sâu” với mã ưu đãi từ 30.000 đến 50.000 đồng.

Chiến dịch “Triệu deal tri ân” được xem là màn khởi động cho mùa tiêu dùng cuối năm, khi các doanh nghiệp bán lẻ trong nước nỗ lực giữ thị phần và kích cầu nội địa. Với Saigon Co.op, đó còn là cách thương hiệu Việt khẳng định bản sắc “vì người tiêu dùng, vì cộng đồng” – giá trị đã đồng hành cùng thương hiệu suốt hơn ba thập niên qua.

KHÁNH AN