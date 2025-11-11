Saigon Co.op bắt tay Nhật Bản nâng chuẩn chất lượng hàng hóa vì người tiêu dùng Việt

Ngày 11-11, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Hiệp hội Quản lý An toàn Thực phẩm Nhật Bản (JFSM), mở ra giai đoạn mới trong hành trình chuẩn hóa quốc tế hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm.

Lãnh đạo Saigon Co.op và Hiệp hội Quản lý An toàn Thực phẩm Nhật Bản chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Sự kiện có sự chứng kiến của đại diện các sở, ngành TPHCM, các chuyên gia và đối tác chiến lược trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Chuẩn hóa quốc tế để nâng tầm hàng Việt

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Minh Quang, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op chia sẻ: Hơn 35 năm phát triển, Saigon Co.op luôn đặt chất lượng và an toàn thực phẩm làm ưu tiên hàng đầu. Saigon Co.op vận hành theo tiêu chuẩn ISO, đầu tư hệ thống kiểm nghiệm tại điểm bán, phòng thí nghiệm và xe kiểm nghiệm lưu động để đảm bảo chất lượng xuyên suốt. Và với việc Saigon Co.op và Hiệp hội JFSM phối hợp triển khai Bộ tiêu chuẩn JFS đến hơn 200 nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng của Saigon Co.op, sẽ giúp nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng hàng hóa, đảm bảo tính minh bạch và an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng Việt Nam.

Ngoài việc chuyển giao tiêu chuẩn quốc tế, hai bên còn phối hợp đào tạo nhân lực kiểm soát chất lượng, chuẩn hóa quy trình sản xuất, kinh doanh, đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Saigon Co.op sẽ đồng thời quảng bá mô hình quản trị tiên tiến JFS thông qua các hoạt động giao thương, kết nối doanh nghiệp Việt với mạng lưới các quốc gia thành viên của JFSM, góp phần gia tăng năng lực hội nhập quốc tế cho hàng Việt.

Sản phẩm bán tại 800 điểm bán Saigon Co.op luôn được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng và an toàn thực phẩm

Phó Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm TPHCM Lê Minh Hải nhận định: “Chiến lược hai đơn vị đang triển khai giúp người dân được tiếp cận nguồn thực phẩm an toàn, chất lượng và đầy đủ dinh dưỡng. Với kinh nghiệm của Hiệp hội JFSM, Saigon Co.op sẽ góp phần hình thành bộ quy chuẩn cụ thể, hướng tới chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho người dân TPHCM và cả nước”.

Về phía Nhật Bản, ông Ichiro Abe, đại diện Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản khẳng định, Bộ tiêu chuẩn JFS là hệ thống an toàn thực phẩm được công nhận rộng rãi tại Nhật Bản và nhiều quốc gia châu Á. Việc hợp tác này là “bước tiến đáng kể trong việc nâng cao chuẩn an toàn thực phẩm tại khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam.

Còn ông Masanori Kotani, Chủ tịch JFSM, cho rằng Saigon Co.op là đối tác tiêu biểu tại Việt Nam, có cam kết mạnh mẽ với chất lượng và an toàn thực phẩm. Đồng thời tin tưởng chương trình hợp tác sẽ mở ra cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy chuẩn hóa và hội nhập sâu hơn.

Saigon Co.op tiên phong vì chuỗi cung ứng minh bạch, bền vững

Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op Dương Minh Quang chia sẻ thêm, hiện Saigon Co.op có hơn 200 nhân sự chuyên trách trong công tác kiểm soát chất lượng toàn hệ thống, phối hợp thường xuyên với các trung tâm kiểm nghiệm đạt chuẩn quốc tế và cơ quan quản lý nhà nước để giám sát tuân thủ quy định. Đồng thời, doanh nghiệp đồng hành cùng hàng trăm nhà cung cấp trong các chương trình đào tạo thực hành VietGAP, GLOBALG.A.P và truy xuất nguồn gốc, giúp nâng cao năng lực sản xuất và quản lý chất lượng theo hướng minh bạch, bền vững.

Saigon Co.op gia tăng nguồn hàng cung ứng chuẩn bị phục vụ dịp cao điểm mua sắm cuối năm của người dân

Việc ký kết với JFSM được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược chuẩn hóa chất lượng của Saigon Co.op. Hợp tác này giúp hệ thống bán lẻ Việt Nam vận hành hiệu quả hơn, tăng cường năng lực đào tạo, ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng, hướng đến chuỗi cung ứng an toàn và đồng bộ. Hai bên cũng đặt mục tiêu xây dựng bộ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm riêng cho hệ thống Saigon Co.op, góp phần nâng chuẩn hàng Việt, gia tăng uy tín và sức cạnh tranh của hàng tiêu dùng trong nước.

Hợp tác giữa Saigon Co.op và Hiệp hội Quản lý An toàn Thực phẩm Nhật Bản không chỉ thể hiện vai trò tiên phong của nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực chất lượng và an toàn thực phẩm, mà còn khẳng định tầm nhìn phát triển bền vững – vì sức khỏe người tiêu dùng và sự vươn tầm của hàng Việt trên thị trường khu vực và quốc tế.

MINH XUÂN