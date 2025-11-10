Saigon Co.op khẩn cấp chi viện nhiều tấn hàng thiết yếu đến vùng bão lũ

Trước tình hình mưa bão lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại miền Trung và miền Bắc, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) đã kích hoạt chiến dịch chi viện khẩn cấp, huy động hàng chục tấn hàng hóa thiết yếu cùng đội ngũ nhân viên, phương tiện vận chuyển khẩn trương ra các vùng tâm bão. Hàng cứu trợ được phân phối đồng bộ chỉ trong vài giờ, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Hàng ngàn người dân được các siêu thị Co.opmart Quy Nhơn, Tam Kỳ, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh… hỗ trợ tránh bão

Chi viện khẩn cấp hàng hóa, ứng phó nhanh trong vùng tâm bão

Ngay sau khi nhận thông tin cảnh báo bão số 13, Saigon Co.op lập tức huy động hệ thống logistics trên toàn quốc, điều phối hàng hóa thiết yếu từ các kho trung tâm ra miền Trung và miền Bắc. Hơn 1.000 phần quà cứu trợ, gồm: gạo, mì ăn liền, nước uống, bánh mì, hàng nhãn riêng Co.op được chuyển cấp tốc đến Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi, Lâm Đồng – những địa phương chịu thiệt hại nặng nề về điện, nước và hạ tầng dân sinh.

Hơn 1.000 phần quà cứu trợ, gồm gạo, mì ăn liền, nước uống, bánh mì, hàng nhãn riêng Co.op được chuyển cấp tốc đến Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi, Lâm Đồng

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết: “Ngay khi bão đổ bộ, chúng tôi kích hoạt chế độ khẩn cấp. Các kho trung tâm lập tức xuất hàng, xe vận chuyển chạy xuyên đêm để hàng thiết yếu đến tay bà con nhanh nhất. Trong thiên tai, từng gói hàng là một sự cứu trợ kịp thời.”

Các siêu thị Co.opmart Quy Nhơn, Tam Kỳ, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh… cũng nhanh chóng trở thành “điểm tựa an sinh” tại chỗ, vừa làm nơi trú ẩn tạm, vừa cung cấp nước uống và sạc điện cho người dân mất điện diện rộng. Toàn hệ thống duy trì hoạt động xuyên suốt, bảo đảm “không gián đoạn, không tăng giá, không để người dân thiếu hàng”, thể hiện vai trò doanh nghiệp nội địa trong thời điểm khẩn cấp.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia, cùng cộng đồng vượt qua khó khăn

Cùng với các chuyến hàng cứu trợ, Saigon Co.op phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ các địa phương triển khai chương trình “Phiên chợ Nhân ái – Siêu thị 0 đồng” dự kiến từ cuối năm 2025 đến đầu 2026, phục vụ hàng ngàn hộ dân khó khăn tại các tỉnh, giúp bà con mua sắm hàng thiết yếu giá 0 đồng, chuẩn bị đón Tết đủ đầy sau bão lũ.

Các siêu thị Co.opmart Quy Nhơn, Tam Kỳ, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh… nhanh chóng trở thành “điểm tựa an sinh” tại chỗ cho người dân tránh bão

Trước đó, cuối tháng 10, Công đoàn Saigon Co.op đã vận động quyên góp trong toàn hệ thống, thu được 980 triệu đồng tiền mặt gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM. Cùng với hàng hóa cứu trợ, đây là nghĩa cử nối dài tinh thần “lá lành đùm lá rách” của hơn 15.000 cán bộ, nhân viên Saigon Co.op hướng về miền Trung ruột thịt.

Đại diện Saigon Co.op chia sẻ, mọi hoạt động hỗ trợ lần này nằm trong chương trình Co.op Care – nền tảng vì cộng đồng mà hệ thống theo đuổi nhiều năm. “Chúng tôi luôn xác định, kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội. Những chuyến xe hàng cứu trợ không chỉ mang vật phẩm, mà mang cả tinh thần nhân ái và niềm tin sẻ chia của người Việt.” Ông Thắng nói thêm.

Bên cạnh công tác cứu trợ, Saigon Co.op ghi nhận nhiều tập thể, cá nhân kiên cường bám trụ tại các siêu thị trong vùng bão, đảm bảo hàng hóa liên tục, duy trì nguồn cung thiết yếu và bình ổn giá trong mọi hoàn cảnh. Nhờ vậy, hệ thống bán lẻ này không chỉ giúp hàng Việt hiện diện mạnh mẽ hơn trong thời khắc khó khăn, mà còn củng cố niềm tin người tiêu dùng vào thương hiệu Việt.

“Bản lĩnh của Saigon Co.op là bản lĩnh của người Việt – kiên cường, nhân ái và trách nhiệm. Mỗi đợt thiên tai là một phép thử, và chúng tôi chọn cách đứng cùng người dân,” ông Nguyễn Ngọc Thắng nhấn mạnh.

Sau hơn 35 năm đồng hành cùng người tiêu dùng, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp nội địa trong việc bảo đảm an sinh xã hội, ổn định thị trường và lan tỏa tinh thần sẻ chia.

MINH XUÂN