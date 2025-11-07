Robot AI xuất hiện tại Co.opmart Thống Nhất – dấu ấn mới của bán lẻ Việt

Ngày 7-11, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) chính thức đưa vào hoạt động siêu thị Co.opmart Thống Nhất tại khu phức hợp Becons City (TP Thủ Đức). Đây là siêu thị Co.opmart đầu tiên tại khu Đông ứng dụng robot AI hỗ trợ khách hàng, đồng thời mang đến không gian mua sắm hiện đại, gắn với xu hướng tiêu dùng xanh và bền vững.

Giá cả hàng hóa luôn được Saigon Co.op bình ổn, giúp khách hàng luôn an tâm khi mua sắm tại các điểm bán

Không gian thân thiện, trải nghiệm tiện ích

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết Co.opmart Thống Nhất là mô hình “siêu thị thế hệ mới” được đầu tư hơn 60 tỷ đồng, diện tích hơn 4.500m², hướng đến phục vụ cộng đồng dân cư trẻ đang phát triển nhanh tại cửa ngõ phía Đông thành phố.

“Thay vì phải tự tìm hàng, khách có thể đặt câu lệnh hoặc tương tác trực tiếp để robot thông minh dẫn đường đến nhóm sản phẩm mong muốn, đồng thời gợi ý khuyến mãi liên quan. Đây là điểm bán đầu tiên trong hệ thống Co.opmart ứng dụng robot AI và sẽ là nền tảng để Saigon Co.op nhân rộng mô hình này, giúp khách hàng có trải nghiệm thuận tiện và hiện đại hơn”, ông Nguyễn Ngọc Thắng chia sẻ.

Khách hàng thích thú trải nghiệm mua sắm với robot thông minh tại siêu thị Co.opmart Thống Nhất

Nằm giữa khu đô thị Becons City – nơi tập trung hơn 4.000 hộ dân và hàng ngàn sinh viên, chuyên gia, Co.opmart Thống Nhất được thiết kế theo phong cách mở, thân thiện với người tiêu dùng trẻ. Các khu chức năng được bố trí liền mạch, thuận tiện di chuyển từ bãi xe đến quầy thanh toán. Không gian ẩm thực (foodcourt) nằm liền kề khu hàng tiêu dùng, kết hợp nhiều lựa chọn món Việt và món ăn Hàn, Nhật, Thái, trở thành điểm hẹn cho cộng đồng khu Đông.

Bên cạnh robot AI, siêu thị còn triển khai loạt tiện ích hiện đại như quầy thanh toán tự động, giao hàng miễn phí trong 2 giờ, khu tích điểm xanh, và cổng thông tin khuyến mãi qua mã QR giúp khách dễ dàng cập nhật ưu đãi. Đáng chú ý, khoảng 90% sản phẩm tại đây là hàng Việt đạt chuẩn chất lượng cao, trong đó có nhóm sản phẩm OCOP và hàng Việt thân thiện môi trường, đúng định hướng “xanh và trách nhiệm” của Saigon Co.op.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng cho biết thêm: “Công nghệ chỉ có ý nghĩa khi thật sự mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, tiết kiệm thời gian, giảm thao tác, và tạo niềm tin vào chất lượng hàng Việt. Mục tiêu của chúng tôi là biến trải nghiệm mua sắm thành trải nghiệm sống, nơi khách hàng cảm thấy tiện lợi, thân quen và gắn bó lâu dài”.

Hướng đến biểu tượng bán lẻ Việt tiên phong

Với định hướng phát triển khu Đông trở thành trung tâm năng động và văn minh, Co.opmart Thống Nhất không chỉ là điểm bán hàng mà còn là “đại sứ thương hiệu Việt” trong kỷ nguyên bán lẻ số. Siêu thị được xem là bước đi chiến lược trong hành trình 30 năm của Saigon Co.op, từ mô hình hợp tác xã truyền thống đến mạng lưới bán lẻ hiện đại phục vụ hàng triệu khách hàng mỗi ngày.

Siêu thị Co.opmart Thống nhất ưu tiên bày bán hàng Việt chất lượng cao

Theo đại diện Saigon Co.op, việc đầu tư robot AI tại Co.opmart Thống Nhất nằm trong lộ trình chuyển đổi số toàn hệ thống, hướng đến mô hình “bán lẻ thông minh – tiêu dùng bền vững”. Song song với đó, chuỗi Co.opmart tiếp tục duy trì cam kết ưu tiên hàng Việt chất lượng cao, tạo chuỗi giá trị khép kín giữa nhà sản xuất trong nước và người tiêu dùng thành thị.

Trong ngày khai trương, hàng loạt chương trình ưu đãi được triển khai như “Rinh quà lớn – Mừng khai trương”, “Quà tặng ngập tràn” với nhiều phần thưởng giá trị dành cho khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 300.000 đồng trở lên. Các hoạt động này không chỉ tạo không khí sôi động cho khu vực mà còn là bước khởi đầu cho hành trình lan tỏa tinh thần tiêu dùng Việt tại khu Đông TPHCM.

Với sự xuất hiện của Co.opmart Thống Nhất, khu Đông thành phố có thêm một biểu tượng bán lẻ mang đậm bản sắc Việt – hiện đại, thân thiện, xanh và gắn kết cộng đồng. Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực đổi mới của Saigon Co.op trong việc giữ vững vai trò tiên phong của thương hiệu bán lẻ nội địa, đồng hành cùng mục tiêu xây dựng TPHCM trở thành đô thị đáng sống, năng động và nhân văn.

MINH XUÂN